Robin Pröpper tekent bij Rangers en verklapt welke twee spelers hij al sprak

FC Twente en Rangers FC hebben de transfer van naar de Schotse club bevestigd. De verdediger tekent een tweejarig contract in Glasgow en krijgt rugnummer 4. Voor Twente is de timing ongelukkig, daar volgende week de eerste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League op het programma staat.

De transfer werd woensdag al aangekondigd door TC Tubantia. Volgens eerdere berichtgeving van de Daily Record is er zo'n 3,2 miljoen euro mee gemoeid. “Rangers is een grote club en het voelt goed om hier te zijn”, vertelt Pröpper op de website van zijn nieuwe club. “Ik was blij om te horen dat de club mij wilde binnenhalen. Ik heb altijd gezegd dat ik een buitenlands avontuur wilde aangaan, maar het is surrealistisch als een club als Rangers voor je aanklopt. Deze club ademt voetbal.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Lammers kon bij andere Eredivisieclub meer verdienen dan bij FC Twente’

Twee spelers uit de huidige selectie kent Pröpper al. Hij heeft ze allebei gesproken. “Ik heb met Cyriel Dessers en Václav Cerny gesproken en zij hadden alleen maar goede dingen te zeggen over de club. Het is leuk om wat bekende gezichten te zien.” Pröpper speelde in het seizoen 2019/20 samen met Dessers bij Heracles Almelo en tussen 2021 en 2023 samen met Cerny bij FC Twente.

Pröpper tekende afgelopen seizoen een nieuwe verbintenis in de Grolsch Veste, waarmee hij nog tot medio 2027 vastligt. Destijds liet de verdediger weten dat hij het geen straf zou vinden zijn carrière in Enschede te beëindigen, maar dat hij ook open staat voor een avontuur in het buitenland.

LEES OOK: Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Na het vertrek van Pröpper heeft trainer Joseph Oosting met Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Julian Mesbahi nog vier andere verdedigers tot zijn beschikking. De verwachting is dat Bruns of Van Hoorenbeeck tegen Red Bull Salzburg de plek van Pröpper overnemen. Het duel in Oostenrijk staat dinsdagavond om 20.45 uur op het programma.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Twee PSV’ers kanshebbers voor individuele prijs, ook nominaties voor Feyenoord, FC Twente en AZ

De Eredivisie heeft bekendgemaakt welke vijf spelers kans maken op de titel van Speler van het Jaar.