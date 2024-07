‘Lammers kon bij andere Eredivisieclub meer verdienen dan bij FC Twente’

had bij NEC meer kunnen verdienen dan bij FC Twente, zo weet RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing. De spits tekende eerder deze week in Enschede en heeft daarmee het sportieve plaatje boven het financiële gesteld.

“De grote vis is binnen bij FC Twente”, geeft Van Wissing aan na de transfer van Lammers in de podcast TransferPioniers. “Dat is een geweldige aankoop voor FC Twente. Ze waren op zoek naar een spits naast Ricky van Wolfswinkel en ik denk dat ze met Sam Lammers voor FC Twente-begrippen een grote naam hebben binnengehaald.” In eerste instantie leken de Tukkers kans te maken op de komst van Wout Weghorst, maar uiteindelijk werd het dus Lammers. “Het was een publiek geheim dat Wout Weghorst ook een van de kandidaten was. Dat is uiteindelijk niet gelukt omdat Burnley te veel vroeg.”

Uiteindelijk is technisch directeur Arnold Bruggink doorgeschakeld, waarbij hij bij Lammers uitkwam. “Hij verdiende wel heel veel in het buitenland”, gaat Van Wissing verder. “Er werden bedragen genoemd van anderhalf miljoen euro salaris. Uiteindelijk heeft hij zelf ook water bij de wijn moeten doen.”

Vervolgens onthult de journalist dat FC Twente voor de komst van Lammers nog flinke concurrentie heeft gehad van bekerfinalist NEC. “NEC is deze zomer heel ver gegaan”, vertelt hij. De Nijmegenaren zouden een enorme aanbieding bij de spits hebben neergelegd. “Dat ging over de miljoen.” Uiteindelijk koos Lammers toch voor FC Twente. “Hij kan de ambitie van Twente omarmen. Bij NEC kon hij misschien iets meer verdienen, maar FC Twente is op dit moment wel verder dan de ploeg uit Nijmegen.”

