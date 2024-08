FC Twente dreigt sterkhouder week voor CL-voorronde te verliezen

staat voor een vertrek bij FC Twente, zo weet Tubantia. De verdediger is hard op weg naar het Schotse Rangers FC. Voor de Enschedeërs is de timing ongelukkig, daar volgende week de eerste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg in de voorrondes van de Champions League op het programma staat.

Met het vertrek van Pröpper lijkt FC Twente zijn aanvoerder op de vooravond van het nieuwe seizoen kwijt te raken. Een vervelend moment voor de Tukkers, die dinsdag in Oostenrijk tegenover Red Bull Salzburg staan in de derde voorrondes van de Champions League. Het verlies van Pröpper zou het vertrek van een leider in de groep betekenen.

Pröpper tekende afgelopen seizoen een nieuwe verbintenis in de Grolsch Veste, waarmee hij nog tot medio 2027 vastligt. Destijds liet de verdediger weten dat hij het geen straf zou vinden zijn carrière in Enschede te beëindigen, maar dat hij ook open staat voor een avontuur in het buitenland. Dat lijkt er met de stap naar Schotland van te komen. Pröpper zou enkel nog medisch gekeurd moeten worden.

Na het vertrek van Pröpper heeft trainer Joseph Oosting met Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Julian Mesbahi nog vier andere verdedigers tot zijn beschikking. De verwachting is dat Bruns of Van Hoorenbeeck tegen Red Bull Salzburg de plek van Pröpper overnemen. Het duel in Oostenrijk staat dinsdagavond om 20.45 uur op het programma.

