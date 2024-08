‘FC Twente jaagt op opvolger van Pröpper en ziet versterking rondlopen in de Eredivisie’

FC Twente is in de zoektocht naar een opvolger voor de naar Rangers FC vertrokken uitgekomen bij . Volgens RTV Rijnmond hebben de Tukkers geïnformeerd bij Sparta Rotterdam naar de 24-jarige centrale verdediger.

Sander Kooijman, journalist van het AD Rotterdams Dagblad, meldde eerder dat de Enschedese club zelfs een bod had uitgebracht op Eerdhuijzen, maar dit werd vanuit FC Twente al ontkracht. Nu meldt dus ook RTV Rijnmond dat er geen bod gedaan is door FC Twente op de linksbenige centrale verdediger, maar dat er wel geïnformeerd is naar de beschikbaarheid en de kosten van Eerdhuijzen.

Artikel gaat verder onder video

De 1.96 meter lange centrale verdediger heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2026. Eerdhuijzen zag eerder deze transferperiode een overstap naar het Engelse Birmingham City in rook opgaan. Alle seinen tonden op groen, maar bij de afrondingen van de individuele voorwaarden deden er enkele problemen voor.

Mogelijk krijgt Eerdhuijzen nu alsnog zijn gewenste transfer, omdat FC Twente opzoek is naar een opvolger voor Pröpper. De dertigjarige aanvoerder van de ploeg van trainer Joseph Oosting maakte vorige week de overstap naar het Schotse Rangers FC. Het is echter maar de vraag of Sparta Rotterdam bereid is om afscheid te nemen van Eerdhuijzen.

De Rotterdammers namen eerder deze window al afscheid van Bart Vriends, die naar het Australische Adelaide United vertrok, terwijl Tijs Velthuis op het punt staat om naar het Italiaanse Salernitana te verkassen. Sparta speelde eerder met de inkomende transfer van de Venezolaan Teo Quintero al in op het eventuele vertrek Eerdhuijzen.

❌ | Sparta ontkent dat FC Twente een bod heeft uitgebracht op Mike Eerdhuijzen. Wel heeft de club uit Enschede geïnformeerd naar de linksbenige verdediger van Sparta — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) August 5, 2024 Sparta heeft een bod van FC Twente op Mike Eerdhuijzen van tafel geveegd. De aanbieding van de club uit Enschede was niet toereikend; bovendien wil Sparta de 24-jarige verdediger - met de aanstaande transfer van Tijs Velthuis naar Salernitana - (nu) niet laten gaan. — Sander Kooijman (@slkooijman) August 3, 2024 Volgens #fctwente ligt er geen bod op Eerdhuizen bij Sparta. Bruggink lijkt het even te willen aankijken met Bruns en Van Hoorenbeeck die tegen NEC beiden wel zullen gaan spelen gezien de schorsing van Hilgers. Dinsdag verwacht ik Van Hoorenbeeck op basis van voorbereiding. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) August 4, 2024

