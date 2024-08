Lijnders blikt vooruit op treffen met FC Twente en steekt loftrompet over tegenstander van 'Champions League-niveau'

Pepijn Lijnders is op de persconferentie lyrisch over tegenstander FC Twente. Dinsdagavond treft de Nederlandse oefenmeester met zijn ploeg Red Bull Salzburg de Tukkers in de derde voorronde van de Champions League. Volgens Lijnders is FC Twente van Champions League-niveau.

“Ik denk dat als er een club een compliment verdient, is het Twente”, begint Lijnders zijn lofzang opgetekend door ESPN. “Stabiel. Zeker sinds Jan Streuer terug is gekomen. Een goede ontwikkeling doorgemaakt in het elftal. Duidelijke, goede trainers aangesteld. We maken ons op voor een hele interessante wedstrijd.”

“Ik denk dat ze heel goed zijn als elftal, dat ze zo goed op elkaar ingespeeld zij", vervolgt Lijnders zijn complimentenregen. "Dat ze altijd oplossingen vinden, zelfs als het wat lastiger wordt. Ze kunnen wedstrijden controleren zonder de bal. Je ziet aan het elftal dat het hecht is en dat ze samen zijn. Dat ze echt de wil hebben om te verdedigen met z'n allen. Complimenten, het is gewoon Champions League-niveau in mijn ogen.”

De 41-jarige coach vind het ‘extra speciaal’ dat het treffen in de voorronde van de Champions League tegen een Nederlandse ploeg is. “Ook omdat we makkelijker informatie kunnen krijgen. Het overheersende gevoel is wel dat we gewoon de Champions League in willen”, erkent Lijnders, die geen extra druk voelt. “De ogen zijn altijd op je gericht als je het stadion binnenloopt. De lichten gaan aan. Ik vind het eerder een voorrecht om Salzburg te representeren dan dat het een soort druk is.”

"Is wat mij betreft gewoon Champions League-niveau" 🔝🔴 — ESPN NL (@ESPNnl) August 5, 2024

