FC Twente weet tegenstander bij verslaan Red Bull Salzburg en treft mogelijk vele oude bekenden

Mocht FC Twente Red Bull Salzburg uitschakelen, dan wacht de club in de play-offronde van de Champions League de winnaar van het tweeluik Dynamo Kiev - Rangers FC, zo heeft de loting in het Zwitserse Nyon maandagmiddag uitgewezen. Mocht de ploeg van trainer Joseph Oosting afrekenen met de Oostenrijkers, dan speelt het op 20/21 augustus de heenwedstrijd uit en op 27/28 augustus de return in de eigen Grolsch Veste.

Als FC Twente Red Bull Salzburg weet uit te schakelen en Rangers FC schakelt op zijn beurt het Oekraïense Dynamo Kiev uit, dan wordt het duel een feest der herkenning voor de Tukkers. Bij de Schotse topclub staan meerdere spelers onder contract die een verleden hebben bij de Enschedese club. Allereerst natuurlijk Robin Pröpper, de aanvoerder en sterkhouder van FC Twente maakte vorige week de overstap naar Rangers FC en tekende een contract voor twee seizoenen bij de club uit Glasgow.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Haller-fout’ bij FC Twente-opponent? Sterspeler ontbreekt op spelerslijst UEFA, maar is wel degelijk ingeschreven

Rangers FC versterkte zich deze transferwindow bovendien met aanvaller Vaclav Cerny, die op huurbasis is overgekomen van het Duitse VfL Wolfsburg. De inmiddels 26-jarige Tsjech speelde drie seizoenen bij de Enschedeërs en kwam daarin tot 78 officiële wedstrijden. Daarin was de aanvaller goed voor 22 treffers en 21 assists. Een andere oude bekende is spits Danilo, hij werd in het seizoen 2020-2021 door FC Twente gehuurd van Ajax. De Braziliaan speelde 34 officiële wedstrijden en scoorde daarin 17 treffers. Tot slot staat bij Rangers FC voormalig Feyenoord- en Heracles-spits Cyriel Dessers onder contract.

LEES OOK: Theo Janssen sneert: ‘Bizar, daarom is FC Twente ook groter dan Ajax’

Voor FC Twente begint na een moeizame voorbereiding dinsdagavond om 20.45 uur het echte werk met de eerste wedstrijd van het tweeluik met Red Bull Salzburg. Komend weekend beginnen de Tukkers de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen NEC op zaterdag 10 augustus. De week (zaterdag 17 augustus) erop wacht in de eigen Grolsch Veste Sparta Rotterdam. Ongeacht of FC Twente wel of niet de play-offronde van de Champions League haalt, het weekend van 23/24/25 augustus zijn de mannen van Oosting vrij.

🔴 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐲-𝐨𝐟𝐟 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞



In een eventuele play-off ronde in de Champions League komt de winnaar van FC Twente - FC Red Bull Salzburg in actie tegen Rangers FC of FC Dinamo Kiev.#FCTwente — FC Twente (@fctwente) August 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.