Twente kent nieuwe aanvoerder na vertrek Pröpper: ‘Ben er niet om de schoenen van Robin te vullen’

zal de nieuwe aanvoerder zijn van FC Twente, zo bevestigt trainer Joseph Oosting op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Red Bull Salzburg. De vorige aanvoerder, , maakte afgelopen week de overstap naar Rangers FC.

Na het vertrek van Pröpper heeft Oosting ervoor gekozen de aanvoerdersband aan Van Wolfswinkel te geven. “Hij is de informele leider, hij verbindt en is tactisch enorm sterk”, laat de oefenmeester zich daarover uit. “Dat is soms onzichtbaar. Hij zet iedereen in beweging, wat het beste is voor het elftal. Dat is een kwaliteit, dat je mensen zo neer kunt zetten en zo kan aanspreken dat ze hun verantwoordelijkheid pakken.”

“Robin was als een van de leiders enorm belangrijk”, haakt Van Wolfswinkel daarop in. “Hij laat een gat achter, maar dat gaat opgevuld worden. Er zijn genoeg jongens die een leidende rol hebben en ook allemaal op hun eigen manier. Ik ben er niet om de schoenen van Robin te vullen, ik houd mijn eigen schoenen aan en doe mijn eigen ding.”

FC Twente gaat dinsdagavond in het kader van de derde voorrondes van de Champions League op bezoek bij Red Bull Salzburg. Het heenduel in Oostenrijk begint om 20.45 uur, terwijl de return in Enschede een week later op de planning staat. De winnaar van het tweeluik neemt het op tegen Dynamo Kiev of de nieuwe club van Pröpper, Rangers FC.

