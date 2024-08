Meevaller voor FC Twente: sterspeler Red Bull Salzburg wekenlang uit de running en mist return

FC Twente hoeft ook in de return met Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League geen rekening te houden met sterspeler . Volgens diverse Oostenrijkse media is de steraanvaller enkele weken uit de running met een verrekte knieband.

“Zelfs de beste pogingen om de blessurecrisis onder controle te krijgen, hebben niet het gewenste effect. Red Bull Salzburg blijft lijden aan een ongewoon hoge blessuregevoeligheid”, valt er te lezen in de Salzburger Nachrichten. “Het meest recente voorbeeld: Karim Konaté.”

De Ivoriaanse sterspeler van Die Roten Bullen ontbrak in dinsdagavond in het heenduel en zal ook niet meespelen in de return in De Grolsch Veste. Ondanks de afwezigheid van Konaté wist Red Bull Salzburg met 2-1 te winnen van FC Twente. Overigens was er voorafgaand aan het duel ook veel onzekerheid over het feit of Konaté speelgerechtigd zou zijn voor het duel.

De spits ontbrak op de spelerslijst van de Oostenrijkers, maar was volgens de club wel degelijk ingeschreven voor het tweeluik met de Enschedeërs. De UEFA ontkrachtte dit vervolgens, waarna bleek dat Konaté via de zogenaamde B-lijst alsnog ingeschreven stond. Uiteindelijk kon de spits, die dit seizoen alweer goed was voor drie treffers in twee wedstrijden, niet meespelen in het Champions League-treffen.

Meer blessureleed bij Salzburg

Konaté is niet het enige blessuregeval waar Pepijn Lijnders bij Red Bull Salzburg mee te maken heeft. Het grootste probleemkind van de club is de andere spits Fernando. De 25-jarige Braziliaan moest opnieuw onder het mes omdat hij zijn spierproblemen niet onder controle krijgt.

Middenvelder Takumu Kawamura, die deze transferwindow overkwam van het Japanse Sanfrecce Hiroshima, liep binnen twee weken na zijn overgang een gescheurde binnenband in zijn knie op. Ook linksback Daouda Guindo (gebroken middenvoetsbeentje), rechtsback Leandro Morgella (hamstringblessure) en doelman Alexander Schlager (knieblessure) ontbreken momenteel bij Red Bull Salzburg.

