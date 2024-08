FC Twente lijdt nederlaag met perspectief tegen Red Bull Salzburg

FC Twente heeft verloren in de eerste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg van Joseph Oosting ging met 2-1 onderuit in de Red Bull Arena. Toch vertrekt Twente met een enigszins goed gevoel uit Oostenrijk, want een late treffer van Michel Vlap uit een vrije trap zorgde ervoor dat Twente nog voldoende perspectief heeft voor de return.

Terwijl Salzburg al een beker- en competitiewedstrijd achter de rug heeft, was het voor Twente de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. De plek van de naar Rangers FC vertrokken Robin Pröpper werd overgenomen door Alec Van Hoorenbeeck. In de spitspositie krijgt Ricky van Wolfswinkel, die de nieuwe aanvoerder is van de Tukkers, de voorkeur boven zomeraankoop Sam Lammers.

Artikel gaat verder onder video

In een vermakelijke eerste helft viel slechts één keer doelpunt – vijf minuten voor de rust zette Maurits Kjaergaard de thuisploeg op voorsprong – maar dat hadden er veel meer kunnen zijn. Zo kreeg Twente twee grote kansen: in de derde minuut stuitte de vrijstaande Daan Rots op Janis Blaswich en later in de openingsfase wist ook Mitchell van Bergen de ex-doelman van Heracles Almelo niet te passeren.

LEES OOK: Maurice Steijn wordt hartstochtelijk toegezongen op terras in Oostenrijk

Toch was het doelpunt van Salzburg niet onverdiend, want ook de ploeg van Pepijn Lijnders was meermaals gevaarlijk. Met name over de linkerflank kwam Salzburg er vaak doorheen. Lars Unnerstall voorkwam doelpunten Petar Ratkov en Oscar Gloukh, maar kon de 1-0 van Kjaergaard niet afwenden. Na een hoekschop belandde de afvallende bal bij Kjaergaard, die aan de rand van de zestien klaarstond om raak te volleren in de rechterhoek.

Salzburg begon sterk aan de tweede helft, maar wist zichzelf niet te belonen met een tweede doelpunt. Daarna kwam Twente wat beter in de wedstrijd. Invaller Lammers kreeg een megakans om zijn debuut op te luisteren met een doelpunt, maar kopte van dichtbij over na een voorzet van Mitchell van Bergen. Desondanks wist Salzburg de marge te verdubbelen. Na een dramatische inspeelpass van Anass Salah-Eddine schakelde Salzburg snel en uiteindelijk was het opnieuw Kjaegaard die scoorde, ditmaal via het been van Youri Regeer.

LEES OOK: Bizar tafereel bij mogelijke Twente-opponent: VAR dronken en steelt verkeersbord

Daardoor leek Twente een loodzware return tegemoet te gaan, maar een late vrije trap van Vlap zorgde toch voor wat meer perspectief. Aan de rand van het strafschopgebied vond Vlap een gat in de muur en plaatste hij de bal knap in de rechterhoek: 2-1.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizar tafereel bij mogelijke Twente-opponent: VAR dronken en steelt verkeersbord

Een zeer opmerkelijk tafereel rondom de wedstrijd tussen Dinamo Kiev en Rangers FC, twee potentiële tegenstanders van FC Twente.