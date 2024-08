FC Twente komt goed weg bij CL-terugkeer: ‘Als een duvel uit een doosje, Twente blijft in leven’

FC Twente keerde dinsdagavond terug in de Champions League, maar ging op bezoek bij Red Bull Salzburg nipt onderuit (2-1). Hoewel het spel niet altijd even goed was, zien de ochtendkranten dankzij de late treffer van wel perspectief voor de return in Enschede.

“Michel Vlap houdt FC Twente in leven”, kopt De Telegraaf. De middenvelder was in de blessuretijd trefzeker en zorgde er zodoende voor dat er met een minimaal verschil werd verloren. “Na het bezoek aan Salzburg mag FC Twente nog volop dromen van een terugkeer in het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin de Enschedese club één keer eerder actief was. Ondanks een overwicht van FC Red Bull Salzburg wist het team van trainer Joseph Oosting een redelijke uitgangspositie af te dwingen voor de return in de derde voorronde van de Champions League.”

Ook het Algemeen Dagblad ziet Twente niet het gewenste niveau halen. “In de stad van Mozart werd de mooiste symfonie van de dag lange tijd gespeeld door het rode koor uit Twente, maar de prachtige dag kreeg later op de avond lange tijd niet het gewenste swingende vervolg op het veld”, leest het. “FC Twente bleef bij de vierde poging in de geschiedenis om via de voorronde de Champions League te bereiken nog ver verwijderd van het niveau dat toereikend is voor een doortocht. Maar het goede nieuws na een moeizame wedstrijd is dat de ploeg nog wel in leven is, na de kleine nederlaag.”

“Waar een minieme nederlaag zeker niet onoverkomelijk zou zijn voor Twente, met het oog op de return, ging het vijf minuten voor tijd alsnog mis”, zag RTV Oost. “Een grove fout van Salah-Edinne, die de bal verkeerd het middenveld inspeelde, werd afgestraft door Salzburg. Kjaergaard profiteerde optimaal en maakte zo zijn tweede van de avond: 2-0.” Toch wist Vlap de Tukkers nog een beter resultaat te bezorgen. “Als een duvel uit een doosje wist Twente zichzelf toch nog een draaglijke uitgangspositie te verschaffen voor de return in Enschede. In de slotminuut schoot invaller Vlap een vrije trap binnen en daardoor hebben de Tukkers met een 2-1 achterstand nog alles om voor te spelen.”

