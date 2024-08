Theo Janssen was er bij Ajax helemaal klaar mee: 'Hou je bek gewoon'

Theo Janssen had het tijdens zijn periode bij Ajax op een gegeven moment helemaal gehad met Frank de Boer. De voormalig middenvelder was van mening dat zijn toenmalig trainer iets teveel met hem bezig was. Janssen liet De Boer in duidelijke bewoordingen blijken dat hij er klaar mee was.

Ajax haalde Janssen in de zomer van 2011 naar Amsterdam. De linkspoot had zich een jaar eerder als speler van FC Twente gekroond tot kampioen van Nederland en stevende in het seizoen 2010/11 af op zijn tweede landstitel met de Tukkers, maar die moesten door een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA op de laatste speeldag hun meerdere erkennen in de recordkampioen. Janssen verruilde FC Twente vervolgens voor de concurrent uit de hoofdstad. Hij werd daar weliswaar opnieuw kampioen van Nederland, maar erg succesvol was zijn dienstverband in Amsterdam verder niet.

Janssen heeft in het verleden vaker laten merken dat hij niet de grootste fan was van De Boer. Vooral diens manier van communiceren beviel de oud-speler van ook Vitesse niet. “Ik had sowieso altijd ruzie met trainers. Ik heb het ook weleens met Frank de Boer gehad. Dat was toen ik bij Ajax speelde, dat hij de hele tijd met mij bezig was”, zo vertelt Janssen zondagavond in Studio Voetbal. “Dat ik op een gegeven moment zei: hou je bek gewoon. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Je wil gewoon lekker voetballen. Ik dacht dat ik de wedstrijd wel een beetje kon lezen. Maar als je dan iemand hebt die de hele tijd tegen je aan het gillen is. Dan denk ik: je hebt je werk niet goed gedaan aan de voorkant, zorg gewoon dat het goed staat.”

Janssen vertelt ‘veel moeite’ te hebben met trainers die constant aan het schreeuwen zijn langs de lijn. “Ik heb liever trainers die gewoon rustig gaan zitten, de wedstrijd kijken en af en toe iemand bij zich halen. Prima, maar als iemand de hele tijd aan het gillen is… Daar heb ik wel moeite mee.” Janssen speelde uiteindelijk 41 wedstrijden voor Ajax. Hij keerde in de zomer van 2012 terug bij Vitesse. Op 27 januari 2013 was hij namens de club uit Arnhem trefzeker tegen het Ajax van De Boer. Na 64 minuten stond het 0-2, maar dankzij doelpunten van Janssen, Patrick van Aanholt en Renato Ibarra trok Vitesse alsnog aan het langste eind.

