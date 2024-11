Theo Janssen verklapt: 'Ik was blij dat het niet was uitgelekt'

Theo Janssen maakte in de zomer van 2011 de overstap van FC Twente naar Ajax. De transfer was alleen al eerder rond dan bekend werd gemaakt, zo onthult de oud-middenvelder. In aanloop naar de kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Twente op 15 mei 2011 bereikte Janssen een overeenkomst met de Amsterdammers.

Zijn laatste week bij FC Twente als voetballer was voor Janssen een bijzondere. Eerst wist hij met FC Twente de bekerfinale tegen Ajax te winnen, waarna hij in de slotronde van de Eredivisie onderuitging tegen de recordkampioen. Het was een rechtstreeks duel om de titel, die dus aan FC Twente en Janssen voorbijging. Met een 3-1 overwinning ging Ajax aan de haal met de landstitel en de felbegeerde derde ster.

“Ik wist al dat ik na het seizoen naar Ajax zou gaan, dat was in de week voor die wedstrijd rondgekomen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. “Ik was blij dat het niet was uitgelekt, vanwege alle reacties die dat zou oproepen. Het was wel echt jammer dat ik niet met een tweede kampioenschap afscheid heb kunnen nemen van FC Twente.”

FC Twente verdiende kampioenschap

Janssen is van mening dat FC Twente in dat seizoen onder trainer Michel Preud’homme veel aantrekkelijker en avontuurlijker speelde dan in het kampioensjaar onder Steve McClaren. “We hadden dat kampioenschap echt verdiend. Maar dat verlangen naar die derde ster bij Ajax was zó groot en er kwam zoveel energie los in de ArenA. Ik heb er vervolgens een jaar gespeeld, maar een sfeer zoals bij die wedstrijd heb ik in de ArenA nooit meer meegemaakt.”

