Hans Kraay jr. komt met uitleg over opvallend moment tijdens persconferentie Oranje

Hans Kraay jr. heeft bij Renze verteld wat hij nou precies met de 'klootviool'-opmerking richting bedoelde. Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal moest een collega van Hansie Hansie een opvallende opmerking maken richting de doelman van Oranje.

Een collega van ESPN, Pascal Kamperman nam die rol op zich. "Ik moest van Hans Kraay nog zeggen: niet te veel klootviolen in de opbouw." Verbruggen reageerde verbaasd, maar zei dat dat wel goed zou komen. Tijdens Renze komt Kraay jr. dus met een toelichting. "Ik ben heel blij dat hij zegt: 'komt goed'. Klootviolen is te veel risico’s nemen in de opbouw. Als een speler gedekt wordt, dan speelden Edwin van der Sar en Hans van Breukelen die verdediger vroeger niet aan hoor. Dat is gewoon mensen in de problemen brengen."

Bij Brighton had de keeper van Oranje Roberto de Zerbi als trainer, al nam hij onlangs afscheid van de club. "Verbruggen speelt (ondertussen 'speelde', red.) bij de grootste klootviooltrainer van Europa. Het is een trend aan het worden van trainers die dat overnemen van Pep Guardiola." Toch heeft Hansie Hansie er wel vertrouwen in dat dat tijdens het EK geen problemen op zal leveren. "Daarom zei ik dat tegen Verbruggen, maar Ronald Koeman houdt ook niet van, dus die heeft hem dat vast afgeleerd."

Hans Kraay jr. was de afgelopen jaren heel erg te spreken over Justin Bijlow. "Hij heeft eigenlijk het hele pakket, is goed met hoge ballen, die gaat niet heel raar opbouwen. Ook misschien wel de steraanvaller van Nederland, Memphis Depay, was nog even onderwerp van gesprek. "Memphis maakt een hele frisse, afgetrainde indruk. Dat hebben we ook echt wel nodig."

