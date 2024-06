'Het EK is een achterhaald concept en het gedrag van Oranje-fans is echt te sneu voor woorden'

Maxim Hartman is tijdens het komende EK geen fan van het Nederlands elftal. Hij noemt de grote internationale voetbaltoernooien een achterhaald concept en snapt het gedrag van de meeste Oranje-fans totaal niet, vertelt hij bij Renze.

Als Hans Kraay jr. is uitgepraat over Bart Verbruggen, begint Hartman met zijn vurige betoog. "Is het EK en het WK niet een beetje een achterhaald concept? Dat je namens je land speelt. Als voetballiefhebber kijk ik gewoon naar goede voetballers en of het nou Frankrijk is die wint of Nederland, het zou me echt een worst wezen. Waarom zou ik voor Nederland moeten zijn, omdat ik toevallig hier uit een baarmoeder ben komen glijden? Dat slaat toch nergens op. Wat heb ik dan gedaan daar voor? Niks."

Artikel gaat verder onder video

Hartman ziet zichzelf meer als voetballiefhebber dan iemand die gebonden is aan één specifiek land. "Ik hou van sport, als mensen goed overspelen, tactisch inzicht hebben, goed dribbelen of scoren. Als ik een voetballiefhebber ben, ga ik toch niet voor een land zijn? Je kijkt naar mooie acties." Hansie Hansie stelt dan voor dat Hartman ook van Kylian Mbappé kan genieten als hij tegen Nederland weinig of niet scoort. "Dat maakt mij niet uit", vervolgt Hartman. Maar als hij goed verdedigd wordt door een hele goede Nederlandse verdediger of wie dan ook, dan kan ik daar ook heel erg van genieten." Vroeger had de bekende Nederlander wel Oranje-vlaggetjes in huis. "Maar ik heb me ontwikkeld, dat heet evolutie." Club-fans krijgen er eveneens van langs. "Je gaat toch niet voor één club zijn? Waarom zou je dat in godsnaam doen? Ik zie volwassen gasten in de sportschool met een Ajax- of Feyenoord-shirt. Dat is toch te sneu voor woorden."

Ook aanwezig tijdens het programma is Nick Schilder, die probeert uit te leggen wat er positief is aan samen achter een voetbalelftal staan. "Het is wel een verbindende factor. Rationeel kun je het inderdaad moeilijk uitleggen. Wij als homo sapiens hebben overleefd, ten opzichte van de Neanderthalers, omdat we kunnen geloven in dingen die eigenlijk niet rationeel uit te leggen zijn. Bijvoorbeeld waarom wij één land zijn, één volk zijn, met één koning, één geloof. Het Nederlands elftal is wel een van de weinige verbindende factoren die we nog hebben."

Hartman kan zich wel vinden in die redenatie, maar wil toch nog even terugkomen op het gedrag van menig Nederlander gedurende een groot voetbaltoernooi. "Tijdens het EK dadelijk gaat iedereen in het oranje. Allemaal vrouwen ineens ook. Dat doen ze alleen maar omdat ze naar de kroeg kunnen gaan en een single gast aan de haak willen slaan. Helemaal niet omdat ze van voetbal houden. Mensen gaan ineens hun straat in het Oranje versieren, dat is toch walgelijk. Dan komt er een programma over wie de leukste oranje straat heeft, waar zijn we in godsnaam mee bezig. Die mensen wil je helemaal niet verbinden, die moet je uit elkaar slaan met wapenstokken."

