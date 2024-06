Hans Kraay jr. loopt leeg over bevolking EK-deelnemer: 'Denken ze daar dat het 1918 is ofzo?'

Hans Kraay jr. kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde over een enquête in Duitsland, waaruit bleek dat een deel van de bevolking meer witte spelers in Die Mannschaft wil zien. Dat vertelt hij bij Renze.

Tijdens dit programma op RTL 4 was Hansie Hansie te gast en wordt hem een fragment voorgeschoteld over de resultaten van de enquête. 21% van de Duitsers zegt daarin meer witte spelers te willen zien spellen in de Duitse nationale ploeg. "Denken ze daar dat het 1918 is?", begint Kraay jr., bewust of onbewust refererend naar een jaar tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Dit is toch iets van 100 jaar geleden. Dit slaat toch he-le-maal, he-le-maal nergens op."

"Als je dit invult, ben je niet goed. Dan ben je niet meer van deze planeet." Middenvelder van Duitsland Joshua Kimmich noemde de enquête overigens racistisch en contraproductief, iets waar bondscoach Julian Nagelsmann het mee eens was. "In Nederland zijn we al lang, al heel lang, en gelukkig maar, voorbij dat we zo denken. We hebben Dumfries, dat is een donkere speler: prima. Aké, Brian Brobbey."

Tafelgenoot Maxim Hartman vindt dat iets te kort door de bocht: "Je doet nu net of er geen racisme in de stadions is." Kraay jr. ziet dit vooral over de grens een probleem zijn. "In Nederland is dit wel echt lang geleden. In Italië gebeurt het vaak, daar zijn supporters zo ongelooflijk dom dat als hun eigen ploeg drie donkere spelers heeft en de tegenstander een, dan gaan ze racistische geluiden maken. Ik zeg niet dat we allemaal geciviliseerd zijn hier, maar het lijkt een probleem van gisteren."

