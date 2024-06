Twintig procent van Duitsers wil meer witte spelers zien, bondscoach Nagelsmann reageert

De Duitse voetbalwereld is in de ban van een onderzoek dat is gepubliceerd door ARD in. de aanloop naar het EK. De omroep ondervroeg een kleine 1500 Duitsers onder meer over de verschillende culturen binnen de nationale ploeg. Bondscoach Julian Nagelsmann vindt het ‘bespottelijk’ dat zulke vragen zijn gesteld, maar is ook geschrokken van de uitkomsten.

Ruim twintig procent van de ondervraagden is van mening dat er te weinig Duitse internationals met een witte huidskleur zijn. Ook vindt zeventien procent het niet kunnen dat een speler met Turkse roots (Ilkay Gündogan) de aanvoerder is.

“Ik heb er even over nagedacht en ik heb het gevoel dat we een beetje wakker moeten worden”, reageert Nagelsmann zondag in de Duitse pers. “Er zijn mensen in Europa die hebben moeten vluchten vanwege oorlog, economische factoren, milieurampen, mensen die gewoon opgevangen willen worden. We moeten ons afvragen wat we op dit moment doen. Wij hebben het hier heel, heel goed en dan zeggen we zoiets?”

Nagelsmann spreekt van een Scheiß-Umfrage, ofwel een ‘waardeloos onderzoek’, maar richt zijn pijlen ook vooral op de ondervraagden die antwoorden gaven die hij als racistisch bestempelt. “Ik vind het altijd bizar dat we allemaal op vakantie gaan om andere culturen te leren kennen, maar dat als andere culturen hier komen we erover klagen. Dat is bizar. Dan kan ik dus niet op vakantie en moet ik altijd blijven waar ik ben.”