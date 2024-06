Koeman vol vertrouwen richting EK: ‘Daar durf ik ons met gerust hart tussen te zetten’

Ronald Koeman werkt met een goed gevoel toe naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. De bondscoach is van mening dat hij een van de sterkere ploegen op het toernooi heeft en dat het Nederlands elftal moeilijk te verslaan zal zijn.

Koeman ziet dat Nederland zich niet in de meest ideale situatie kwalificeerde voor het EK. “Dat had te maken met blessures en de gevolgen: een steeds wisselende samenstelling”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. “Dat we ons toch hebben geplaatst, vind ik wel een compliment waard aan de spelers én een bevestiging dat we een goede selectie hebben. Geloof mij, dit Nederlands elftal is heel moeilijk te verslaan.”

Artikel gaat verder onder video

“Daarmee miszeg ik toch niks, als je kijkt naar wat voor laatste lijn we kunnen opstellen en je telt er de kwalitatief sterke middenvelders bij op, plus de verschillende kwaliteiten waarover we voorin kunnen beschikken?”, geeft hij aan wanneer gevraagd wordt dat toe te lichten. “In mijn eerste termijn als bondscoach leunden we al op een sterke as, met toen Jasper Cillessen, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay. Er staat straks alleen een andere keeper. Wel is het zo dat deze spelers nu allemaal vijf jaar ouder zijn en er is in die tijd best veel gebeurd, maar ík denk dat ze nog steeds een zeer hoog niveau kunnen halen. En rendement.”

De keuzeheer denkt dat ook de instelling van zijn spelers belangrijk zal zijn tijdens het toernooi. “Ik heb nooit wat te klagen gehad over de houding en de instelling van mijn spelers en dat is wel echt een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.” Vervolgens noemt hij toch een moment in zijn tijd als bondscoach waar hij niet tevreden was. “Dat was tegen Italië tijdens de Final Four van de Nations League, de wedstrijd om plek drie. Toen bleek alle lucht uit de band en zag ik spelers die het in het veld gewoon zó lieten lopen. Maar oké, dat bleek een incident.”

Alles bij elkaar genomen ziet Koeman dat Nederland zeker kans maakt op de eindzege. “Mijn gevoel zegt dat er geen uitgesproken favoriet is. Misschien hebben de Fransen een klein streepje voor op basis van hun jarenlange ervaring en het toch vaste team waarmee ze spelen. Engeland, Portugal, Spanje, Duitsland, Italië, Kroatië en België schaar ik in de groep net daaronder. En daartussen durf ik met een gerust hart ook ons te zetten.”

