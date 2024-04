Clarence Seedorf wil grote naam naar Amsterdam halen: 'Maar hij heeft een druk schemaatje'

De Ajax Legends speelden anderhalve week geleden nog een gedenkwaardige wedstrijd tegen de Liverpool Legends op Anfield en mogen over een paar weken opnieuw aan de bak. Voor het team van oud-sterren van de club uit Amsterdam staat op 20 april in het Olympisch Stadion de ontmoeting met de BIF All Stars op het programma, een wedstrijd die wordt georganiseerd door Clarence Seedorf. De viervoudig winnaar van de Champions League heeft al meerdere grote namen kunnen strikken, maar hoopt ook nog op de komst van Ronaldinho.

“Op 20 april is het zo ver! BIF All Starts tegen AJAX Legends. In een tijd waarin de wereld meer verdeeld is dan ooit, is de Black Impact Foundation ervan overtuigd dat sport de kracht heeft om mensen te verenigen”, zo leest het op de site van het Olympisch Stadion in Amsterdam. “De BIF vertegenwoordigt een wereldwijde gemeenschap van voormalige voetbaliconen die samenkomen met een gemeenschappelijk doel: mensen verenigen, verbinden en inspireren. Hun spel staat in het teken van het bevorderen van inclusiviteit en gelijkheid, onder het motto ‘Play To Unite’.”

Seedorf blikt in gesprek met AT5 uitgebreid vooruit op het duel in het Olympisch Stadion, de plek waar hij als Ajax-speler zoveel successen heeft beleefd. Zo speelden de Amsterdammers onder leiding van Louis van Gaal in de jaren ’90 de ene na de andere grote ploeg in het Olympisch Stadion op een hoopje. Seedorf hoopt met de wedstrijd op 20 april niet alleen binnen, maar zeker ook buiten de lijnen iets moois teweeg te brengen. “We willen zorgen dat mensen zich focussen op hoe ze met elkaar omgaan. Wat is er nou beter dan een wedstrijd die mensen bij elkaar kan brengen? Wat er dan op de tribune gebeurt, zijn dit soort gesprekken. Dan pakken mensen een biertje erbij en dan gaan ze met elkaar praten. Want we zijn hier voor hetzelfde doel, namelijk genieten van de wedstrijd, van spelers die fantastische hoofdstukken hebben geschreven in de voetbalgeschiedenis.”

Ronaldinho naar Amsterdam?

De voormalig Oranje-international heeft al een groot aantal voormalige sterren uit het mondiale voetbal weten te strikken voor de wedstrijd in Amsterdam. Maar het wedstrijdformulier is nog niet compleet. Seedorf hoopt Ronaldinho ook nog te kunnen overtuigen om naar Amsterdam te komen. Seedorf en Ronaldinho kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij AC Milan. De Braziliaan heeft een uitnodiging ontvangen, maar het is nog niet zeker of hij komt. “We zijn in gesprek, maar hij heeft een druk schemaatje”, lacht Seedorf. “Het is dus niet zeker of hij kan. Drogba heeft wel toegezegd, dus hij staat op het lijstje. Jay-Jay Okocha is ook aan het kijken. Al die jongens hebben na hun carrière natuurlijk allerlei verplichtingen, dus het is al heel mooi dat wij nu al zo’n lijst hebben met wereldkampioenen, Champions League-winnaars.”

Naast Didier Drogba, mogelijk Ronaldinho en Jay-Jay Okocha zijn Rio Ferdinand, Jari Litmanen, Wesley Sneijder en Nwankwo Kanu sowieso van de partij. De Braziliaanse oud-doelman Dida, met wie Seedorf samenspeelde bij AC Milan, komt eveneens naar Amsterdam.

