Clarence Seedorf doet boekje open over bekering tot de Islam: 'Dat was een van de redenen'

Clarence Seedorf heeft duiding gegeven over zijn beweegredenen om zich te bekeren tot de Islam. De oud-voetballer bekeerde zich drie jaar geleden tot de Islam, nadat hij in het verleden Katholiek opgroeide. Zijn manier van leven speelt een grote rol in zijn keuze.

In de podcast van NandoLeaks, genaamd Real Talk, gaat de oud-voetballer in op in zijn bekering tot de Islam: "Heel veel mensen bekeren en gaan dan heel diep in de religie omdat ze fout zitten in het leven", legt de voormalig international van het Nederlands elftal uit: "Voor mij was het juist het omgekeerde. Ik zat eigenlijk in de beste fase van mijn leven. Daarna ben ik gaan nadenken: waarom heb ik voor de islam gekozen?"

De keuze van Seedorf om zich te bekeren tot de Islam heeft volgens de oud-voetballer voornamelijk te maken met zijn manier van leven. Hij voelt zich nu écht onderdeel van een bepaalde groep: "Ik ben eigenlijk, vanaf heel jong al, constant een wereldburger geweest. Dus je hoort overal bij, maar ook overal niet echt helemaal bij. De moslimcommunity is natuurlijk een hele grote in de wereld. Dat was een van de beweegredenen, omdat ik nooit echt deel heb uitgemaakt van een community. Ik was altijd aan het reizen en in de wereld", geeft Seedorf aan.

Het deel uitmaken van een groep mensen is iets wat Seedorf gemist heeft en wat hij hoog in het vaandel heeft zitten: "Het is niet zozeer houvast, maar het gevoel dat je er deel van uitmaakt. Voor mij zeggen alle religies min of meer hetzelfde. De ene religie vindt zich beter dan de ander, maar dat is voor iedereen persoonlijk", benadrukt de 48-jarige trainer.

