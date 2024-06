Alex Kroes ontvangt open sollicitatie bij Ajax en kan werk maken van terugkeer

Simon Tahamata staat ervoor open om terug te keren bij Ajax, zo heeft de oud-voetballer van de Amsterdammers aangegeven in gesprek met De Telegraaf. In maart ruilde Tahamata, op dat moment jeugdtrainer, de Amsterdamse club in voor een voetbalacademie.

De 68-jarige Tahamata besloot in maart te vertrekken bij Ajax, aangezien hij het een mooie uitdaging vond om in Berlijn aan de slag te gaan met jonge voetballers. Hij besloot een eigen voetbalacademie op te richten en dat blijkt een goede keuze te zijn geweest: "Ik heb geen pijn dat ik hier zit. Ik ben hier gekomen omdat ze me graag wilden hebben. Ik ben goed met kinderen, maar ook heel erg streng voor die gasten. Dat moet ook wel", legt Tahamata uit.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks dat de voormalig international van het Nederlands elftal het naar zijn zin heeft, zou hij graag terugkeren bij Ajax. Dat geeft hij toe in gesprek met de ochtendkrant: "Ik geloof dat Alex Kroes (technisch directeur, red.) al heeft aangegeven dat ik terug moest komen. Ik wacht wel af, het moet wel van hen komen. Ik ben een kind van de club. Ik kan nu een beetje zeikerig overkomen, maar als de club mij terug wil hebben, dan ben ik er ook", verzekert Tahamata.

De kans lijkt aanwezig dat Tahamata terugkeert in Amsterdam, want Kroes liet zich eerder inderdaad positief uit over de jeugdtrainer. De beleidsbepaler van de Amsterdammers vond het jammer dat de oud-voetballer van Ajax was vertrokken: 'Ik zou hem heel graag terug willen hebben, maar ken de ins en outs van zijn vertrek niet. Laten we kijken of we Simon op enig moment weer een heel mooi plekje op De Toekomst kunnen geven", zei Kroes onlangs tegenover De Telegraaf.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.