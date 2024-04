Tahamata keihard richting Ajax: ‘Zo houden we geen iconen meer over’

Simon Tahamata is nog altijd niet over zijn vertrek bij Ajax heen, laat hij weten in gesprek met De Telegraaf. De voormalig speler en jeugdtrainer van de Amsterdammers moest minder uren gaan maken of met pensioen gaan, waarna hij besloot om partner te worden bij een voetbalschool in Berlijn.

In december werd Tahamata bij Ajax verteld dat hij niet in dezelfde hoedanigheid aan kon blijven. “Ze zeiden: ‘We gaan in februari kijken wat we gaan doen. Het wordt óf minder uren maken, óf een pensioen’.” De 67-jarige voormalig buitenspeler wist niet wat hij hoorde. “Hoezo, met pensioen gaan? Ik heb een hekel aan pensioen, dat wil ik niet. Man, ik ben nog veel te fit om met pensioen te gaan.”

Tahamata vindt het schandalig hoe Ajax omgaat met de clubiconen. “Dat is Ajax-onwaardig”, is de Zuid-Molukker hard. “John Heitinga stapte er als hoofdtrainer, met alle risico van dien, op verzoek van de club eerder in omdat hij een Ajacied is en werd prompt afgedankt. Michel Kreek werd effetjes weggestuurd, net als Winston Bogarde en Gerald Vanenburg. Ik heb Winston en Gerald niet eens weg zien gaan, maar moest het gewoon lezen. Zo snel ging het. Daarna was ik aan de beurt. Wij verdienen dit niet. Als het zo doorgaat, houden we geen iconen meer over. Dat vind ik verschrikkelijk.”

“De meeste mensen die tegenwoordig op de club lopen hebben het over ‘Ajax-dit en Ajax-dat’”, gaat de oud-voetballer verder. “Dan denk ik: echte Ajacieden praten over wij en ons.” Zelfs bij het eerste elftal ziet hij spelers die niet alles geven voor de club. “Ik vind het erg voor John (van ’t Schip, red.). Hij is er dit seizoen uit clubliefde ingesprongen, maar ik vraag me af of de meeste spelers wel voor hem door het vuur willen gaan. Dan hoor je ze zeggen: we gaan alles doen voor John. Dus niet. Dus niet… Dan kan je beter je mond houden.”

Mislintat

Ook de uitslag van het rapport over Sven Mislintat komt nog aan bod. “Sjaak (Swart, red.) is woest dat Mislintat de dans ontspringt”, laat Tahamata weten. Zelf begrijpt hij er ook niets van. “Ik ken maar een paar woorden Duits. Ja, Arschloch (klootzak, red.). Op de één of andere manier moet ik bij dat woord aan Mislintat denken”, grapt hij.

