Makkelie meet met twee maten: speler van PSV reageert woedend

Een wegwerpgebaar na een uur voetballen kost zondag een gele kaart in de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Dag mag opvallend genoemd worden, aangezien ploeggenoot Noa Lang eerder in de wedstrijd voor precies hetzelfde vergreep géén straf kreeg.

In de 59ste minuut van de wedstrijd floot scheidsrechter Danny Makkelie voor een overtreding van Veerman op Igor Paixão. De middenvelder van PSV kon zich overduidelijk niet vinden in de beslissing van Makkelie en reageerde met een wegwerpgebaar. Daar was Makkelie niet van gediend: de arbiter toonde Veerman meteen een gele kaart. Veerman reageerde daar vervolgens woedend op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV

Eerder in de wedstrijd was Makkelie minder consequent, toen Lang voor precies hetzelfde vergreep géén gele kaart kreeg. De linksbuiten van PSV claimde een hoekschop na een duel met Givairo Read, maar Makkelie kende een doeltrap toe aan Feyenoord. Lang maakte vervolgens een wegwerpgebaar naar Makkelie toe, vergelijkbaar met de uitbarsting van Veerman, en wierp de bal woedend weg. Lang kwam echter weg zonder kaart.

Makkelie was Lang zondag sowieso goedgezind. In de 26ste minuut van de wedstrijd spaarde de scheidsrechter de aanvaller van PSV opzichtig, toen laatstgenoemde met een opzettelijke handsbal een counter van Feyenoord in de kiem smoorde. Een gele keer was op zijn plaats voor Lang, maar Makkelie lapte de spelregels aan zijn laars en spaarde Lang. Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther kreeg vervolgens wél geel vanwege protesteren.