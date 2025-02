'Verraste' Varane geeft ontslagen Ten Hag harde trap na

was verrast door het feit dat Erik ten Hag afgelopen zomer aanbleef als trainer van Manchester United. Volgens de Fransman, die inmiddels zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen, was de chemie met de spelersgroep er niet meer. Dat vertelt de 31-jarige Varane in gesprek met The Athletic.

Ten Hag werd eind oktober op straat gezet door de clubleiding van Manchester United vanwege tegenvallende resultaten. De Nederlandse oefenmeester stond al langer onder druk bij The Red Devils. In de Engelse media verschenen berichten dat Ten Hag, ongeacht het resultaat van de FA Cup-finale, ontslagen zou worden. De voormalig Ajax-trainer wist de prestigieuze beker te winnen en mocht na een hectische zomer alsnog aanblijven bij Manchester United. Wel sprak de clubleiding met diverse andere kandidaten, waarna men tot de conclusie kwam dat ze de beste trainer al hadden.

Na afloop van de met 2-1 gewonnen FA Cup-finale tegen Manchester City zou Ten Hag hebben gezegd dat hij 'niet wist' of het zijn laatste wedstrijd als oefenmeester van Manchester United zou zijn. Varane, die afgelopen zomer de Engelse grootmacht verliet na drie seizoenen, zag het aanblijven van Ten Hag niet aankomen. "Het verbaasde me dat hij bleef. De chemie met de spelersgroep was er niet meer.”

Varane, die in september afscheid nam van het profvoetbal vanwege een knieblessure en vervolgens toetrad tot het bestuur van Serie A-club Como, beschrijft zijn relatie met Ten Hag als 'een beetje eigenaardig'. “Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden,” zei hij. “Het was soms erg gespannen. Soms deed hij moeite om naar de feedback van de spelers te luisteren. Soms nam hij beslissingen zonder naar de gevoelens van de spelers te luisteren. Er waren dus ups en downs. Het was soms ingewikkeld", vervolgt de Fransman.

Ten Hag en Varane voerden stevige discussie

In het seizoen 2022-2023 vormde Varane bij Manchester United het hart van het centrum met Lisandro Martinez, maar op een gegeven moment viel de voormalig verdediger van Real Madrid uit de gratie. Ten Hag zei tegen de media dat het om 'tactische redenen' was. Varane zelf stelt dat de oefenmeester hem vertelde dat dit het beste was voor het team.

"We hadden een stevige discussie”, aldus Varane. “We hebben elkaar een aantal waarheden verteld, maar daarna heb ik bijna twee maanden niet gespeeld. Ik zei dat ik het niet eens was met bepaalde manieren van doen met betrekking tot de relatie tussen hem en het team. Het was niet iets waarvan ik dacht dat het goed was voor het team omdat sommige spelers helemaal niet tevreden waren. Het was niet goed wat betreft de relatie met de coach.”

Ten Hag had conflicten met bepalende spelers

Varane stelt wel duidelijk dat hij niet vond dat Ten Hag hem gebruikte om een voorbeeld te stellen. Wel zou de 55-jarige Haaksbergenaar andere spelers daarvoor hebben gebruikt, hierbij noemt de Fransman onder meer Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho. De 93-voudig Frans international gelooft dat Ten Hag mogelijk respect wilde afdwingen middels angst.

"Hij had altijd een voorbeeld nodig van een speler die de hele tijd alleen was onder zijn bewind bij Manchester United. Hij deed dat met minstens één belangrijke speler in het team. Hij was altijd in conflict met bepaalde leiders van de groep. Dat is zijn manier van managen", besluit Varane over Ten Hag.

