'Ten Hag staat maanden na ontslag bij Manchester United voor opvallende move'

Erik ten Hag kan zijn trainerscarrière mogelijk vervolgen in de Major League Soccer, dat meldt Rudy Galetti van TEAMtalk. Volgens de transferjournalist hebben meerdere Amerikaanse clubs de voormalig trainer van onder meer Ajax en Manchester United op de korrel.

Ten Hag werd eind oktober ontslagen bij Manchester United vanwege slechte resultaten en zit sindsdien zonder club. De Nederlandse oefenmeester werd al in verband gebracht met diverse clubs, waaronder Borussia Dortmund, maar is nog altijd werkloos. Nu lonkt mogelijk een opvallende overstap naar de Major League Soccer. Meerdere clubs uit de Verenigde Staten zouden wel oren hebben naar de 55-jarige Haaksbergenaar. Galetti stelt zelfs dat er al gesprekken gaande zijn.

Vooralsnog heeft Ten Hag nog geen besluit genomen over zijn volgende stap, maar zullen de gesprekkende met de geïnteresseerde clubs in de komende dagen worden voortgezet. Deze ronde gesprekken worden gezien als 'cruciaal' om te bepalen of Ten Hag aan de slag gaat in de MLS. De ervaring en kennis van de Nederlander worden gezien als iets waar de Amerikaanse competitie baat bij heeft, aangezien de MLS altijd op zoek is naar groei.

Ten Hag ook gelinkt aan Feyenoord

Niet alleen MLS-clubs zouden interesse hebben in Ten Hag, de Nederlandse oefenmeester zou ook in beeld zijn bij Feyenoord als opvolger van de ontslagen Brian Priske. De Deense oefenmeester werd deze week uit zijn lijden verlost in Rotterdam vanwege een gebrek aan chemie. Volgens onder meer De Telegraaf en het Algemeen Dagblad zou de naam van voormalig Ajax-trainer rondgaan in De Kuip. Gezien het verleden van Ten Hag als trainer van Ajax zou dat dan wel een pikante overstap zijn.

