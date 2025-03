Ron Jans ergert zich groen en geel: 'Hij stond te schreeuwen en te blèren, gefeliciteerd'

Ron Jans heeft zich zaterdagavond na de wedstrijd tussen FC Utrecht en NEC (0-1) gestoord aan Wilco van Schaik, de algemeen directeur van de Nijmegenaren. Volgens Jans vierde Van Schaik de overwinning op ongepaste wijze.

“Mij zit nog iets dwars en ik kan mooi dit podium daarvoor gebruiken”, zegt Jans een dag na de wedstrijd bij Goedemorgen Eredivisie. “Ik heb me na afloop enorm gestoord aan hem. Hij stond bij de kleedkamer te schreeuwen en te blèren om de overwinning te vieren. Dat gun ik hem van harte, ik vond dit wat overdreven, maar Wilco: van harte gefeliciteerd.”

Jans heeft ook contact gehad met Van Schaik over zijn ergernis. “Een dag later spreek je dat uit. Ik wil het toch even rechtzetten. Ik vond het ongepast, maar ik begrijp ook dat hij blij is. Dat gaf hij aan. Ik wil bij dezen mijn nederige felicitaties overbrengen aan Wilco van Schaik.”

NEC boekte in Utrecht de eerste competitiezege sinds 19 januari (4-1 tegen Fortuna Sittard). De ploeg van trainer Rogier Meijer had al zes duels op rij niet meer gewonnen. Utrecht zette met de nederlaag de derde plek op het spel. Als FC Twente zondag wint van Feyenoord, nemen de Enschedeërs op basis van het doelsaldo de derde plek over.

