FC Utrecht laat zich de kaas van het brood eten en verliest thuis van NEC door late penalty

NEC heeft een uiterst belangrijke overwinning geboekt in De Galgenwaard. FC Utrecht werd met 0-1 verslagen dankzij een late strafschop van Vito van Crooij. Het duel zat 80 minuten lang muurvast en kansen waren er nauwelijks. Via invaller Mees Hoedemakers kreeg NEC een strafschop waardoor ze de wedstrijd in hun voordeel wisten te beslissen.

FC Utrecht ontving zaterdagmiddag NEC in De Galgenwaard en er stond voor beide ploegen veel op het spel. FC Utrecht heeft na een mindere periode de smaak weer te pakken en won de laatste twee duels. De ploeg van Ron Jans staat op de derde plaats, een plek die recht geeft op de voorronde van de Champions League. NEC zit daarentegen in een slechte fase, nadat er zes duels niet meer werd gewonnen. Rogier Meijer mag het seizoen afmaken in Nijmegen, maar zodra het seizoen erop zit moet Meijer vertrekken. Als laatste kunstje zal hij zijn ploeg natuurlijk in de Eredivisie willen houden, maar bij NEC beginnen ze zich zorgen te maken. De ploeg staat namelijk maar twee punten boven Willem II, die op de zestiende plaats (play-offs degradatie) staan.

De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. Het tempo lag ontzettend laag en er waren zoveel slordigheden dat het af en toe leek op een amateurwedstrijd op zondagochtend. NEC was het gevaarlijkst, maar mocht ook geen aanspraak maken op een treffer. Thomas Ouwejan testte Vasilis Barkas met een vrije trap en Sontje Hansen zag een van richting veranderd schot net naast gaan. Utrecht kreeg mogelijkheden om kansen te creëren, maar telkens was de laatste pass niet op maat. Beide ploegen gingen dan ook met een mild fluitconcert richting de kleedkamers voor de rust.

Helaas voor de toeschouwers werd de attractiviteit van de wedstrijd in de tweede helft niet verhoogd. Echte kansen bleven uit en beide ploegen blonken uit in knullig balverlies. Naarmate de wedstrijd vorderde was Utrecht de ploeg die het meest op zoek ging naar de drie punten. Soufiann El Karouani was met een vrije trap nog dichtbij, maar zijn inzet ging net naast. Tien minuten was het echter NEC dat de uitgelezen kans kreeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Invaller Hoedemakers werd in de zestien onderuit getikt door Paxton Aaronson en hoewel scheidsrechter Van de Kerkhof er in eerste instantie niets in zag, ging de bal na ingrijpen van de VAR alsnog op de stip. Van Crooij nam de verantwoordelijkheid en schoot de bal feilloos in de hoek om zijn ploeg op een late voorsprong te zetten. Na de treffer van NEC ging Utrecht met man en macht op zoek naar een gelijkmaker. De gelijkmaker leek ook even te vallen toen Sebastien Haller de bal voor het inkoppen had, maar Robin Roefs had een weergaloze redding in huis om een goal te voorkomen.

Door de overwinning doet NEC uitstekende zaken. Degradatie lijkt nu ineens heel ver weg en de play-offsplekken komen zelfs ineens in zicht. De Nijmegenaren klimmen naar de tiende plek en staan pardoes op drie punten van de nummer acht Fortuna Sittard. Voor Utrecht was het een pijnlijke thuisnederlaag waardoor de derde plek in gevaar komt. Morgen komt de concurrentie pas in actie en wordt de echte schade duidelijk.