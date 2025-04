ESPN-analisten smullen en zien ideale Feyenoord-aanwinst: 'Zo'n speler hebben ze nodig'

Karim El Ahmadi en Kees Kwakman genieten tijdens de eerste helft van het inhaalduel tussen Feyenoord en FC Groningen volop van het spel van . De 21-jarige Groninger stond aan de basis van de 2-1 van Jorg Schreuders en wordt door de ESPN-analisten gezien als een type speler dat op het middenveld van Feyenoord nog ontbreekt.

Feyenoord nam in De Kuip een 2-0 voorsprong met dank aan beide buitenspelers. Eerst wist Anis Hadj Moussa het net te vinden met een schot in de korte hoek na een kleine tien minuten spelen, na iets meer dan een halfuur verdubbelde Igor Paixão de score op schitterende wijze. De Braziliaan dribbelde vanaf links naar binnen en verschalkte Etienne Vaessen met een geweldige krul in de verre kruising. Niet veel later deden de bezoekers echter wat terug. Valente gaf een heerlijke steekpass op de mee opgekomen linksback Wouter Prins. Die had vervolgens een strakke, lage voorzet in huis die door Schreuders bij de tweede paal werd binnengelopen: 2-1.

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen

Artikel gaat verder onder video

In de rustanalyse op ESPN krijgt Valente volop lof toegezwaaid. "Jongens, dit is zo smullen, dit is zo'n goede speler", verzucht voormalig FC Groningen-speler Kwakman bij het zien van de 2-1. "Die kans die hij kreeg waarbij hij afgevlagd werd, daar moet hij nog wel aan werken. Hij moet wat zakelijker worden." Bij de treffer van Schreuders liet Valente zijn kwaliteiten echter wél zien: "Hier liet hij zich wat zakken en dan geeft hij dit soort passjes", analyseert de Volendammer.

LEES OOK: Paixão wordt omvergeduwd na wereldgoal en dwingt ploeggenoot zijn schoen te poetsen

El Ahmadi haakt in en blijkt in Valente een ideale aanwinst voor zijn vroegere werkgever te zien: "Ik vind echt dat Feyenoord zo'n speler nodig heeft, die op het middenveld het verschil kan maken. Antoni Milambo is vaak de vrije man, maar je ziet dat hij in de kleine ruimtes niet een echt speler is die dan de creativiteit heeft. En deze jongen, die is gewoon heel moeilijk te verdedigen", aldus de oud-middenvelder. Kwakman grapt vervolgens: "En dan zou Groningen Paixão bijvoorbeeld wel goed kunnen gebruiken, die missen ze nog."

