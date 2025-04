Paixão wordt omvergeduwd na wereldgoal en dwingt ploeggenoot zijn schoen te poetsen

heeft Feyenoord op schitterende wijze op een 2-0 voorsprong geschoten in het inhaalduel met FC Groningen. De Braziliaan liet Etienne Vaessen volstrekt kansloos met een schot in de verre kruising en vierde zijn doelpunt op opvallende wijze met ploeggenoten Dávid Hancko en Jakub Moder.

Anis Hadj Moussa zette Feyenoord woensdagavond al vroeg op voorsprong in het inhaalduel. De rechtsbuiten dribbelde naar binnen en verschalkte Vaessen in zijn korte hoek: 1-0. Na een halfuur spelen was ook de tweede Feyenoord-treffer een feit. Nu was het de beurt aan Paixão, die vanaf links een dribbel inzette en met rechts de verre kruising vond vanaf de rand van de zestien. Vaessen kon er slechts naar kijken: 2-0.

Terwijl de Braziliaan juichend wegrende om zijn treffer te vieren, duwde aanvoerder Hancko hem met twee handen in de rug, waarop Paixão lachend een koprol inzette. Nadat hij de felicitaties van meerdere ploeggenoten in ontvangst had genomen kreeg Moder een dubbele high five, waarna Paixão de Poolse winteraanwinst gebaarde dat hij op een knie moest gaan zitten. De aanvaller legde vervolgens zijn schoen op de andere knie van Moder, die het leer van een korte poetsbeurt voorzag.

Jakub Moder zaliczył pierwszą asystę w barwach Feyenoordu. Bramka Paixao, który otrzymał podanie od Polaka wyprowadziło ich drużynę na prowadzenie 2:0. Do przerwy Groningen strzeliło jeszcze bramkę kontaktową.#Moder #Feyenoord #Eredivise pic.twitter.com/NCRhlsFFZh — Przemek Dziubiński (@Przemek_Dziub) April 2, 2025

