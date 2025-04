Hwang kijkt ogen uit: 'Hij is de allerbeste op de training, beter dan ik'

steekt bij Feyenoord veel op van Robin van Persie. De middenvelder is bezig aan een sterk debuutseizoen in Rotterdam, maar moet op de trainingen zijn meerdere erkennen in de voormalig topvoetballer.

Na de 0-2 overwinning van Feyenoord op Fortuna Sittard krijgt de 28-jarige Hwang de vraag of hij Van Persie zelf ook heeft zien voetballen. “Zeker. Vroeger was ik een grote fan van Manchester United. Ik heb de trainer daar ook aan het werk gezien als speler”, vertelt de Zuid-Koreaan voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

“Mensen denken misschien snel aan zijn vaardigheden als afmaker, maar waar ik het meest van genoot waren zijn eerste aannames. Zelfs nu nog tijdens trainingen." Hwang wil zichzelf geenszins vergelijken met Van Persie. "Ik denk dat hij de beste techniek heeft van ons allemaal. Het was een genot om naar hem te kijken vroeger en nu mag ik met hem werken. Dat is een enorme eer voor mij", maakt de zomeraankoop duidelijk.

Goede invalbeurt tegen Fortuna

Hwang speelde zaterdag de tweede helft mee bij Feyenoord tegen Fortuna. Daarin liep het een stuk beter dan voor de rust en maakte Feyenoord de twee doelpunten. Hwang wil de overwinning desgevraagd niet op zijn conto schrijven. ”Als ik eerlijk ben denk ik niet dat het door mij komt. Ik heb mijn best gedaan om de wedstrijd te veranderen, want ik zag in de eerste helft dat het niet perfect ging. We hebben het verschil gemaakt als team. Ik ben blij dat ik terug ben op het veld en doe wat ik het allerleukst vind.”

LEES OOK: Bas Nijhuis de gebeten hond na merkwaardige beslissing bij Feyenoord

“Ik wil graag de bal hebben maar ik maak nog veel fouten in de wedstrijd”, vervolgt Hwang. “Als nummer zes is het belangrijk dat je een connectie hebt met je ploeggenoten. Ik ga mijn best doen om dat in de volgende wedstrijden weer te doen. Ik denk dat mijn beste posities de nummer zes, acht of tien zijn. Het maakt mij niet heel veel uit. Ik kan en wil het team helpen ongeacht op welke positie ik sta.”

