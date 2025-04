Robin van Persie zet Michiel Jonkman voor het blok tijdens persconferentie Feyenoord

Robin van Persie begon de persconferentie na Fortuna Sittard – Feyenoord (0-2) op luchtige wijze. De trainer van Feyenoord had een ‘verrassing’ voor persvoorlichter Michiel Jonkman, die toelichting mocht geven op de zege van de Rotterdammers.

Voorafgaand aan de persconferentie namen Van Persie en Jonkman plaats aan de tafel. Van Persie wees naar de plek waar vier microfoons van de aanwezige media stonden en vroeg: “Is dit mijn plekkie?” Jonkman, die zelf ging zitten op een plek waar alleen een ESPN-microfoon stond, antwoordde bevestigend: “Ja, je mag zitten bij de meeste microfoons. Mij hoeven ze niet te spreken, toch?”

Van Persie zag een kans om daarop in te haken. “Ik heb een verrassing voor jou. We gaan bij jou beginnen. Wat vond je van de wedstrijd?” Jonkman antwoordde: “Wat vond ik van de wedstrijd? Nou, belangrijke drie punten. Dat vond ik ervan. Maar we gaan niet met mij nabeschouwen. We gaan lekker naar de trainer luisteren.”

De persvoorlichter gaf allereerst het woord aan Rijnmond-journalist Dennis van Eersel, die grappend tegen Van Persie zei: “Kijken of je hier nog overheen kan, want dit zijn wel teksten.” Van Persie antwoordde: “Zeker, die heeft wel mediatraining gehad, haha.”

