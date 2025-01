Feyenoord houdt ernstig rekening met vertrek van miljoenenaanwinst

Feyenoord lijkt deze winter (tijdelijk) afscheid te nemen van . De Kroatische buitenspeler komt nauwelijks in de plannen van Brian Priske voor en technisch directeur Dennis te Kloese weet dat er verschillende clubs naar Ivanusec hebben gekeken.

Dat geeft de beleidsbepaler van de Rotterdamse club aan in een interview met ESPN tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. In gesprek met verslaggever Sinclair Bischop gaat Te Kloese in op de huidige situatie van Ivanusec. De Kroaat komt maar weinig aan spelen toe in Rotterdam-Zuid, waardoor een vertrek tot de opties behoort.

"Meerdere clubs hebben naar hem gekeken", geeft Te Kloese aan als hij naar de toekomst van Ivanusec wordt gevraagd: "Hij is een belangrijke schakel in de selectie. Met de fantastische ontwikkeling van Paixão is het niet altijd even makkelijk voor hem. Het is een Kroatisch international en een talentvolle speler", eindigt Te Kloese complimenteus.

Dinamo Zagreb

Ivanusec heeft nog een contract tot medio 2028 bij Feyenoord, maar lijkt deze transferwindow in ieder geval tijdelijk elders te spelen. Dinamo Zagreb, de vorige club van de Kroaat, zou interesse hebben. Ook clubs uit de Verenigde Staten en Spanje hebben de aanvaller van Feyenoord in het vizier.

Er is één probleem

Een nieuwe regel op de transfermarkt bemoeilijkt een vertrek van Ivanusec voor Feyenoord. Sinds dit seizoen mogen clubs namelijk nog maar zes spelers verhuren aan buitenlandse clubs en de Rotterdammers zitten al aan dat aantal.

