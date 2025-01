Hans Kraay junior weet het zeker: als Feyenoord deze sterkhouder 'moet verkopen', dan eindigt Ajax tweede

Hans Kraay junior heeft allesbehalve een hoge pet op van . Feyenoord huurt de 21-jarige verdediger dit seizoen van Juventus, maar hij kwam voor de winterstop weinig tot niet in de plannen voor van Brian Priske en áls hij speeltijd kreeg, slaagde hij er niet in om een goede indruk achter te laten. Mocht Feyenoord deze winter al verkopen aan Juventus en González naar voren schuiven als vervanger, dan weet Kraay jr. zeker dat niet Feyenoord maar Ajax met de tweede plaats aan de haal gaat.

Feyenoord haalde Hancko in de zomer van 2022 binnen als vervanger van Marcos Senesi. De Slowaak had weinig tijd nodig om zijn Argentijnse voorganger te doen vergeten. Hancko kroonde zich tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid meteen als basisspeler tot kampioen van Nederland en was ook in het daaropvolgende seizoen een onmisbare kracht in de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot. Dat is in de huidige jaargang niet anders. Hancko miste in de eerste seizoenshelft geen minuut en wordt inmiddels al even nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Juventus. De Oude Dame zou hem deze maand al willen overnemen, maar concreet lijkt het allemaal nog niet te zijn.

Mocht Hancko Feyenoord in januari desondanks verlaten, dan heeft de club een groot probleem. Dat stelde Kraay jr. donderdagavond althans in het programma De Oranjewinter. Hélène Hendriks begon plots over de uitspraak van Peter Bosz over de strijd om de tweede plek. Hij is van mening dat Feyenoord, ondanks de recente 3-0 nederlaag in het Philips Stadion en het feit dat de achterstand op Ajax momenteel vier punten is, de beste papieren heeft om tweede te worden. “Dat is niet zo gek, want Peter is niet zo lekker weggegaan bij Ajax en heeft een fantastische Feyenoord-tijd gehad, dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen”, zo reageerde Jack van Gelder.

Kraay jr. voorziet problemen voor Feyenoord

De voormalig radiocommentator van de NOS sloot niet uit dat Bosz gelijk gaat krijgen. “Dat zou best kunnen. Ik denk alleen dat de groepen van Feyenoord en Ajax elkaar niet zoveel ontlopen. Feyenoord heeft als grote voordeel dat het in De Kuip bijna onverslaanbaar is en PSV wint gewoon makkelijke wedstrijden ook makkelijk, waar Ajax bijvoorbeeld grote problemen heeft”, aldus Van Gelder. Die grote problemen voorziet Kraay jr. dus voor Feyenoord als Hancko vertrekt. “Peter Bosz gaat groot ongelijk krijgen als Feyenoord Hancko moet verkopen aan Juventus. Ze hebben nog een jongetje van 21, González. Die is niet zo best. Als hij voor Hancko komt, dan kun je Ajax als nummer twee invullen en is Feyenoord kansloos”, zo klonk het namens de verslaggever van ESPN.

González kwam tot op heden pas 154 minuten in actie voor Feyenoord, verdeeld over acht wedstrijden. Hij had in de uitwedstrijd tegen MVV in de tweede ronde van de KNVB-beker zijn enige basisplaats tot nu toe. Met een grote fout leidde hij de Maastrichtse aansluitingstreffer in. Feyenoord kreeg het daardoor nog even benauwd, maar trok de 1-2 voorsprong uiteindelijk over de streep. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Nummer twee Ajax neemt het zaterdagavond op tegen RKC Waalwijk.

