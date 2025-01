Nieuwe regel bemoeilijkt Feyenoord op transfermarkt

Een nieuwe regel op de transfermarkt zorgt ervoor dat Feyenoord niet zomaar kan verhuren, zo schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International. Sinds dit seizoen mogen clubs namelijk nog maar zes spelers verhuren aan buitenlandse clubs en de Rotterdammers zitten al aan dat aantal.

Ivanusec is hard op weg naar de uitgang bij Feyenoord, waar hij weinig aan spelen toekomt. De Kroaat zou in onderhandeling zijn met Dinamo Zagreb om een tijdelijke terugkeer te realiseren, terwijl ook clubs uit Spanje en de MLS belangstelling hebben. Toch is het niet zo eenvoudig als het klinkt, zo stelt Krabbendam. Dat heeft alles te maken met de verscherpte huurvoorwaarden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Te Kloese bevestigt interesse Feyenoord in Gómez, maar noemt belangrijke reden om nog niet te handelen

“Vanaf dit seizoen gaat het nog maar om zes spelers die on loan naar het buitenland mogen en omgekeerd”, legt de clubwatcher uit. Met Marcos López (FC Kopenhagen), Patrik Walemark (Lech Poznan), Thomas van den Belt (Castellón), Neraysho Kasanwirjo (Rangers FC), Marcus Pedersen (Torino) en Antef Tsoungui (OH Leuven) zit Feyenoord al aan de limiet. Toch is er volgens Krabbendam wel een oplossing.

LEES OOK: Robin van Persie keert voor prachtig moment terug in De Kuip

Oplossing van Krabbendam

Om Ivanusec te kunnen verhuren, moet Feyenoord ervoor zorgen dat het weer onder de limiet komt te zitten. Wat dat betreft kan de blessure van Kasanwirjo volgens Krabbendam uitkomst bieden. De verdediger raakte eind november zwaar geblesseerd. Als de Rotterdammers ervoor kiezen hem terug te halen naar Nederland, is er de ruimte om Ivanusec op huurbasis naar het buitenland te sturen. Wel moet Feyenoord het salaris van Kasanwirjo dan weer op zich gaan nemen. Krabbendam gaat ervan uit dat het voor het einde van de transferperiode goed gaat komen.

Moet Feyenoord Neraysho Kasanwirjo terughalen om Luka Ivanusec te mogen verhuren? Laden... 56.4% Ja, Kasanwirjo is toch geblesseerd 43.6% Nee, Feyenoord moet Ivanusec behouden 303 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quilindschy Hartman probeert transfer te regelen: 'Kom naar Feyenoord, joh'

Quilindschy Hartman staat al negen maanden aan de kant, maar is vanaf de zijlijn nog altijd erg betrokken bij Feyenoord.