Marcel van der Kraan trekt duidelijke conclusie na bekerzege Feyenoord

Feyenoord boekte woensdagavond een 1-4 overwinning op Rijnsburgse Boys en kwalificeerde zich daarmee voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Maar met de zege op de amateurs uit de tweede divisie is het chagrijn van de laatste weken nog niet weggespoeld. Dat schrijft Marcel van der Kraan van De Telegraaf althans. Feyenoord leed afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht en wacht de komende weken een even zwaar als belangrijk programma.

De Rotterdammers waren op hun hoede voor Rijnsburgse Boys. Brian Priske besloot weliswaar om een aantal belangrijke krachten rust te geven, maar basisspelers zoals Anis Hadj Moussa, Antoni Milambo en Santiago Giménez verschenen ‘gewoon’ aan de aftrap voor het duel met de tweede divisionist. Feyenoord was er na de matige resultaten in de laatste weken alles aan gelegen om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de KNVB-beker. “De 4-1 zege kan het chagrijn van de in de Eredivisie opgelopen achterstand op de top-drie maar moeilijk wegspoelen. Daarvoor moet in de competitie in de komende weken veel meer gebeuren”, zo schrijft Van der Kraan op de website van De Telegraaf.

Zwak momentje van Zechiël

De verslaggever doelt uiteraard op de achterstand van inmiddels zeven punten op nummer twee Ajax. Feyenoord ging in de laatste speelronde van de eerste seizoenshelft hard onderuit bij PSV (3-0) en verloor afgelopen zondag met 1-2 van FC Utrecht. Daardoor lijkt Feyenoord de landstitel definitief uit het hoofd te kunnen zetten en is zelfs de tweede plaats een moeilijk verhaal geworden, al zijn er natuurlijk nog wel zestien wedstrijden te spelen. De ploeg van trainer Brian Priske nam woensdag al snel afstand van Rijnsburgse Boys, al kon de gastheer in de eerste helft nog wel wat terug doen. “Dat gebeurde vlak voor rust, toen Ilias Kariouh uit een counter kon scoren. Heel Feyenoord stond op dat moment in doelmond voor een Feyenoord-hoekschop en toen de bal werd weggekopt lag het hele veld open, ook omdat Gjivai Zechiël zijn benen spaarde op het moment dat hij moest ingrijpen met een stevige tackle”, zo zag Van der Kraan.

Zechiël staat te boek als groot talent, maar Van der Kraan kreeg bij het doelpunt van Rijnsburgse Boys de bevestiging dat de middenvelder nog wel wat werk te verrichten heeft. “Het was precies zo’n momentje dat aangeeft waar de creatieve middenvelder van Feyenoord nog moet verbeteren als hij echt een basisplaats wil veroveren in de grote wedstrijden, zoals komende woensdag tegen Bayern München in de uitverkochte Kuip”, zo klinkt het. Feyenoord wil zich graag plaatsen voor de tussenronde van de Champions League, maar moet daarvoor nog wel flink aan de bak. Het staat momenteel op de achttiende plaats. Een goed resultaat tegen Bayern zal het vertrouwen van Feyenoord natuurlijk een flinke boost geven. “Dat vertrouwen heeft bij anderen vanzelfsprekend een deuk opgelopen door de dreun die FC Utrecht afgelopen zondag uitdeelde”, aldus Van der Kraan.

“En heel misschien toch ook wel bij Priske, die een maximale prestatie moet gaan leveren in de competitie én in het bekertoernooi om dit seizoen te redden”, zo vervolgt de journalist. Op de ontmoeting met Rijnsburgse Boys stond dan ook wel wat druk. Feyenoord maakte het echter al snel een stuk gemakkelijker voor zichzelf. Santiago Giménez opende al na vier minuten de score en drie minuten later bracht Givairo Read de 0-2 op het scorebord. Giménez maakte vlak voor de rust zijn tweede van de avond, waardoor de aansluitingstreffer van Kariouh niet voor heel veel opschudding zorgde. “De snelle voorsprong die zijn (Priske, red.) ploeg nam moet een grote opluchting voor hem zijn geweest, want bij een blamage tegen een ploeg die twee niveaus lager speelt zou de druk op de Deense coach wel erg groot zijn geworden”, zo klinkt het.

