Bekerduel tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord plots stilgelegd

Het duel tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord in de TOTO KNVB Beker is woensdagavond na tachtig minuten kortstondig stilgelegd door scheidsrechter Sander van der Eijk. Aanleiding was een onwelwording van een aanwezige supporter.

Het spel werd even stilgelegd vanwege een blessurebehandeling van Ramiz Zerrouki, maar nadat de Feyenoord-middenvelder behandeld was kon het duel nog niet worden hervat. De medische staf van de Rotterdammers spoedde zich namelijk naar de overkant van het veld, waar een supporter onwel zou zijn geworden.

"De verzorging van Feyenoord is ook richting het publiek gegaan. Daar zou iemand onwel zijn geworden", vertelt ESPN-commentator Teun de Boer. "Laten we hopen dat dat ook heel snel goed gaat en opgelost kan worden. Dat zijn beelden die je helemaal niet wil zien. Daarom voetballen we nu ook even niet, in afwachting waar daar aan die kant van het veld achter de boarding gebeurd."

Na enkele minuten klonk er een licht applaus en werd de onwel geworden supporter per brancard afgevoerd. "De geholpen toeschouwer is met een brancard de catacomben ingeholpen en dat zag er goed uit", aldus De Boer. Uiteindelijk kon het duel na vijf minuten te hebben stilgelegen worden hervat.