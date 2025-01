Feyenoord heeft aan één helft genoeg tegen Rijnsburgse Boys: Giménez scoort tweemaal

De achtste finale van de TOTO KNVB Beker verliep redelijk probleemloos voor Feyenoord. De mannen van Brian Priske gingen op bezoek bij Rijnsburgse Boys, waar de Rotterdammers al snel op een comfortabele voorsprong kwam. Rijnsburgse Boys wist nog voor rust wat terug te doen, maar daarmee bracht het Feyenoord niet echt van de leg: 1-4.

De charme van de KNVB Beker: het grote Feyenoord op bezoek bij Rijnsburgse Boys. Op Sportpark Middelmors werd er om 21.00 uur afgetrapt in de achtste finale van de Nederlandse beker. Feyenoord-coach Brian Priske besloot op voorhand om enkele Feyenoorders rust te geven en dus niet te laten starten tegen Rijnsburgse Boys. Om precies te zijn voerde Priske vijf wijzigingen door. Spelers David Hancko en Calvin Stengs namen deze avond op de bank plaats.

Rijnsburgse Boys schakelde in de eerste ronde van de KNVB Beker de Keuken Kampioen Divisie-ploeg FC Volendam uit. Feyenoord was op haar beurt te sterk voor een andere ploeg van het tweede niveau. In De Geusselt werd met 1-2 van MVV Maastricht gewonnen. Zepiqueno Redmond was met twee goals de gevierde man aan de kant van de Rotterdammers.

Feyenoord kende een bliksemstart in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys op Sportpark Middelmors. Al in de 4e minuut opende Santiago Giménez de score met een fraaie volley, waarmee hij de Rotterdammers op een vroege voorsprong zette. Slechts drie minuten later, in de 7e minuut, verdubbelde Givairo Read de marge door de bal beheerst binnen te schieten.

Na deze vroege treffers controleerde Feyenoord het spel en hield het Rijnsburgse Boys in bedwang. De thuisploeg probeerde via aanvaller Van der Weijden gevaar te stichten, maar de verdediging van Feyenoord stond solide. In de veertigste minuut scoorde Giménez ook nog zijn tweede van de avond. Hij kon makkelijk binnenkoppen op een voorzet van Read. Feyenoord bleef de bovenliggende partij gedurende de eerste helft, maar kreeg nog wel een tegendoelpunt. Kariouh kapte goed en schoot de bal vol overtuiging binnen, zo gingen de spelers met een stand van 1-3 aan de thee.

De tweede helft was eigenlijk helemaal niet bijzonder. Beide ploegen kregen nog wel kansen, maar tot doelpunten leidde het allemaal niet. Het spel werd even stilgelegd door een medische noodsituatie rond de 78ste minuut. Na een korte onderbreking ging het allemaal weer verder. In de 89ste minuut kwam daar ook nog de 1-4 voor Feyenoord. Osman schoot de bal langs Zuidema, de vervanger van de geblesseerde Zonneveld, die in de 50ste minuut naar de kant ging.