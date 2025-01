'Feyenoord heeft twee miljoen euro over voor middenvelder die dit seizoen pas 6 wedstrijden speelde'

Feyenoord hoopt zich voor het verstrijken van de winterse transferdeadline te versterken met . Dat meldt 1908.nl althans. Volgens het Rotterdamse medium is de huidige nummer vier van de Eredivisie ‘concreet’ geworden voor de middenvelder van Brighton & Hove Albion. Feyenoord heeft naar verluidt twee miljoen euro over voor de komst van Moder, die in Engeland in het bezit is van een aflopend contract.

Feyenoord kampt al maanden met veel personele problemen in de selectie. Trainer Brian Priske heeft sinds zijn aanstelling vrijwel geen moment de beschikking gehad over een volledig fitte selectie. Dat is in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar niet anders. Zo ontbrak smaakmaker In-beom Hwang al in de laatste competitiewedstrijd van 2024 tegen PSV en moest hij ook het duel met FC Utrecht aan zich voorbij laten gaan. De bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys komt eveneens te vroeg. Dat geldt ook voor Quinten Timber.

Heel gek is het dus niet dat Feyenoord zich deze maand wil versterken met een middenvelder, zeker ook omdat Ramiz Zerrouki de hoge verwachtingen nog altijd niet waar kan maken. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord zo’n twee miljoen euro over voor de komst van Moder. De 25-jarige Pool maakte in oktober 2020 de overstap van Lech Poznan naar Brighton & Hove Albion, dat destijds elf miljoen euro over had voor zijn komst. Moder droeg tot op heden zeventig keer het shirt van de Engelse club. Dit seizoen deed hij slechts 159 minuten mee, verdeeld over zes wedstrijden.

Feyenoord heeft desondanks veel vertrouwen in Moder. “De Pool kan uit de voeten als defensieve middenvelder, centrale middenvelder en als aanvallende middenvelder”, zo klinkt het. Het medium meldt tevens dat Feyenoord met de ‘concrete bewegingen’ voor Moder de eerdere belangstelling voor Cesare Casadei van Chelsea laat varen. “Het kostenplaatje werd met de moordende concurrentie, waaronder van Napoli en Torino, simpelweg te groot. Chelsea stuurde aan op een verplichte koopoptie”, zo luidt de uitleg.

