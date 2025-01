Brian Priske neemt Rijnsburgse Boys héél serieus: lang verwachte rentree in bekerwedstrijd 'geen optie'

Feyenoord neemt het woensdagavond in de achtste finales van de KNVB-beker op tegen Rijnsburgse Boys. Wie denkt dat de Rotterdammers de ontmoeting met de club uit de tweede divisie als een mooie mogelijkheid beschouwden om zijn rentree te laten maken, heeft het mis. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Brian Priske er bewust voor gekozen om Hartman niet in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, maar een dag eerder tijdens een oefenduel van Feyenoord Onder 21 minuten te laten maken.

Hartman beleefde de voorbije twee seizoenen een stormachtige ontwikkeling bij Feyenoord. Hij stond in de zomer van 2022 nog op het punt om verhuurd te worden, maar bleef bij Feyenoord en knokte zich zelfs naar een basisplaats in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot dat kampioen van Nederland zou worden. Hartman was ook vorig seizoen goed bezig en veroverde ook in het Nederlands elftal zijn plek. Hij lag op koers om als eerste linksback mee te gaan naar het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar een zware knieblessure opgelopen in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zette een streep door deelname aan dat toernooi én een mogelijke toptransfer.

De revalidatie van Hartman is voorspoedig verlopen en dinsdag deed hij mee met Feyenoord Onder 21 in een oefenwedstrijd tegen de reservespelers van Jong AZ. “Precies volgens de planning”, zo klinkt het op de website van het Algemeen Dagblad. Maar Feyenoord speelt een dag later de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, is het dan geen optie geweest om hem ‘gewoon’ bij de hoofdmacht zijn rentree te laten maken? “Feyenoord was speciaal op zoek gegaan naar een tegenstander om Hartman na ruim veertig weken toekijken de noodzakelijke minuten te laten maken in de laatste fase van zijn herstel. Dat halfuurtje meepikken tegen Rijnsburgse Boys was geen optie voor de medische staf van Feyenoord”, zo luidt het antwoord.

“Een tegenstander met het mes tussen de tanden, daar is Hartman over twee weken pas echt aan toe”, zo klinkt het. Want dat Rijnsburgse Boys er woensdagavond alles aan gaat doen om het Feyenoord zo lastig mogelijk te maken, is duidelijk. De tweede divisionist won eerder dit bekertoernooi al van Roda JC (3-1) en FC Volendam (2-0). Feyenoord is natuurlijk nog wel een paar klassen beter dan de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, maar de recente vorm van de Rotterdammers zal ook Rijnsburgse Boys niet onopgemerkt zijn gebleven. De ploeg van Priske ging in de laatste wedstrijd voor de winterstop hard onderuit bij PSV (3-0) en leed afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht (1-2).

