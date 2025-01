Rijnsburgse Boys - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord speelt woensdag 15 januari 2025 in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker tegen Rijnsburgse Boys. Het duel wordt gespeeld op Sportpark Middelmors. Het belooft een interessante ontmoeting te worden tussen de amateurclub en de Eredivisie-gigant. Hieronder lees je waar en hoe laat de wedstrijd te zien is.

Hoe laat begint Rijnsburgse Boys - Feyenoord?

De aftrap van de bekerwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord is om 21:00 uur. Scheidsrechter Sander van der Eijk is door de KNVB aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is Rijnsburgse Boys - Feyenoord te zien?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Star Channel en ESPN. Star Channel is een open kanaal en te ontvangen op kanaal 11 bij Ziggo en kanaal 16 bij KPN. ESPN is bij veel providers beschikbaar in het basispakket, bij KPN op kanaal 14 en bij Ziggo op kanaal 18.

Recente prestaties van Rijnsburgse Boys en Feyenoord

Rijnsburgse Boys boekte in de KNVB Beker enkele verrassende prestaties door Keuken Kampioen Divisionisten Roda JC (3-1) en FC Volendam (2-0) uit te schakelen. Afgelopen weekend hervatte de tweededivisionist de competitie met een 2-3 overwinning op Roda JC. Feyenoord kende wat mindere prestaties de afgelopen wedstrijden. De ploeg van trainer Brian Priske ging met een kater de winterstop in door een kansloze 3-0 nederlaag tegen PSV. De Rotterdammers kwamen ook niet goed uit de korte break, want zondagmiddag verloor het in de eigen Kuip met 1-2 van FC Utrecht.