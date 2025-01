Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske waakt voor onderschatting én slecht veld tegen Rijnsburgse Boys

Feyenoord neemt het woensdagavond in de KNVB Beker op tegen de amateurs van Rijnsburgse Boys. De Rotterdammers steken momenteel niet in de beste vorm, terwijl de tegenstander al won van Roda JC en FC Volendam. Brian Priske zal dan ook waken voor onderschatting en kiezen voor een zo sterk mogelijke opstelling, zo verwacht 1908.nl. Toch houdt de oefenmeester waarschijnlijk ook rekening met de staat van het veld.

Op doel lijkt het erop dat Justin Bijlow woensdag gewoon mag starten. De doelman keerde terug onder de lat in de vorige bekerwedstrijd, tegen MVV (1-2), en heeft sindsdien een basisplaats onder Priske. Voor hem is de verwachting dat ook Givairo Read en Dávid Hancko hun basisplaatsen behouden. Gernot Trauner en Hugo Bueno worden waarschijnlijk gespaard en zullen in dat geval worden vervangen door Thomas Beelen en Gijs Smal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Lens maakt vaart en meldt zich met verhoogd bod voor Mitchell bij Feyenoord

Met de blessures van Quinten Timber en In-beom Hwang heeft Priske op het middenveld het nodige te puzzelen. Hoewel het afgelopen weekend met Ramiz Zerrouki, Antoni Milambo en Calvin Stengs niet heel overtuigend was, heeft de oefenmeester weinig andere smaken. Daar komt nog bij dat het voor laatstgenoemde met zijn knie onverstandig is om op een slecht veld te spelen, waardoor Priske hem waarschijnlijk aan de kant laat. Gjivai Zechiël zal daarom vermoedelijk de laatste plaats op het middenveld invullen.

LEES OOK: Bas Nijhuis is heel eerlijk en baalt enorm van Allard Lindhout

In de voorhoede kiest Priske naar verwachting voor de sterkste namen. Dat betekent dat Santiago Giménez zich weer mag opmaken voor een basisplaats. Hij zal voorin waarschijnlijk worden vergezeld door Igor Paixão en Anis Hadj Moussa.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Bijlow; Read, Beelen, Hancko, Smal; Zechiël, Milambo, Zerrouki; Hadj Moussa, Giménez, Paixão.

Wat verwacht jij van de bekerwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord? Laden... 19.3% Winst Rijnsburgse Boys 80.7% Winst Feyenoord 425 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spreekkoren van FC Utrecht-fans tegen Feyenoord: om deze reden werd het duel niet gestaakt

Supporters van FC Utrecht hebben zondagmiddag vanuit het uitvak de fans van Feyenoord uitgedaagd.