Lens maakt vaart en meldt zich met verhoogd bod voor Mitchell bij Feyenoord

RC Lens heeft een verhoogd bod op uitgebracht bij Feyenoord, zo weet Voetbal International. De Franse subtopper hoopt de centrale verdediger op korte termijn te kunnen verwelkomen.

Dinsdag kwam naar buiten dat de twintigjarige Mitchell Feyenoord na een halfjaar alweer kan verlaten. Volgens Fabrizio Romano had Lens zich in Rotterdam gemeld voor de jonge Costa Ricaan, voor wie Feyenoord afgelopen zomer een bedrag van 2,5 miljoen euro neerlegde. Tot dusver kwam de verdediger tot 32 minuten in actie bij de nummer vier van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bas Nijhuis is heel eerlijk en baalt enorm van Allard Lindhout

Volgens Voetbal International heeft Lens zich een dag later opnieuw bij Feyenoord gemeld voor Mitchell. De Fransen hebben hun bod op de verdediger verhoogd en hopen de Rotterdammers daarmee te overtuigen de Costa Ricaan nu alweer te laten gaan. Het is niet duidelijk hoe hoog het nieuwe bod op Mitchell is.

LEES OOK: Bas Nijhuis aangenaam verrast in De Kuip: 'Zo kan het ook!'

Dat Lens haast wil maken met de komst van Mitchell, heeft alles te maken met Abduqodir Khusanov. De verdediger uit Oezbekistan zal op korte termijn worden verkocht aan Manchester City, waardoor de Franse subtopper de verdediging wil versterken. De jonge Feyenoorder moet het gat dat wordt achtergelaten bij Lens gaan opvullen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Studio Voetbal ziet droomaanwinst voor Feyenoord en noemt bedrag van 7,5 miljoen euro

Feyenoord doet er goed aan om werk te maken van de komst van Sem Steijn, vinden Theo Janssen en Arno Vermeulen.