Feyenoord stelt teleur in Tilburg: kanonskogel Jesse Bosch bezorgt Rotterdammers derde puntverlies op rij

Feyenoord heeft zaterdagavond opnieuw punten gemorst in de Eredivisie. Op bezoek bij Willem II kwamen de Rotterdammers op slag van rust op voorsprong door toedoen van , maar bracht de Tilburgers een kwartier voor tijd met een heerlijke pegel langszij: 1-1. Door de remise laat Feyenoord na om dichter bij nummer drie FC Utrecht te kruipen en moet de ploeg van Brian Priske vrezen dat FC Twente zondag de vierde plaats overneemt.

Na een teleurstellende nederlaag tegen FC Utrecht (1-2) had Feyenoord in Tilburg een goed resultaat nodig om zicht te houden op de bovenste plaatsen. Oefenmeester Brian Priske besloot desondanks vast te houden aan dezelfde basiself. Ook de Tricolores wijzigden na een tegenvallend duel (2-6 nederlaag tegen FC Twente) niets aan het elftal. Toch waren de tweeëntwintig spelers die aan de aftrap stonden niet hetzelfde als vorige week. David Hancko moest in de warming-up afhaken en werd in het hart van de defensie vervangen door Thomas Beelen.

De centrale verdediger was in de eerste fase van het duel vaker op de Tilburgse dan op de Rotterdamse helft te vinden. Feyenoord had veel balbezit en dwong de thuisploeg ver achteruit, maar kon geen ruimte vinden tegen de compacte, passieve ploeg van Peter Maes. Na een kwartier was Anis Hadj Moussa de eerste die een gaatje wist te vinden en Thomas Didillon-Hödl tot een lastige redding dwong. Het was geen verrassing dat het gevaar van de Algerijnse buitenspeler kwam: vrijwel alle Feyenoord-aanvallen liepen via hem. De volgende poging kwam van Antoni Milambo, maar zijn poging belandde in het zijnet. Willem II stelde daar met een geblokte inzet en een mislukte omhaal van Jeremy Bokila even later twee kansen tegenover.

St. Jago ontsnapt aan rood, Paixão schiet Feyenoord op voorsprong

De thuisploeg had slechts twintig procent balbezit, maar creëerde zo met een enkele counter net zo veel als de Rotterdamse opponent. Het team van Priske breide veel, was niet altijd nauwkeurig in de passing en hanteerde een te laag tempo om de Tricolores aan het wankelen te brengen. Toen Willem II in de loop van de eerste helft meer aan aanvallen begon te denken, bleken snelle uitbraken een recept voor gevaar. Calvin Stengs dacht na een dik halfuur zijn ploeg op voorsprong te schieten, maar in aanloop naar zijn treffer werd er buitenspel geconstateerd. Even later kreeg Paixão op weg naar het doel van Didillon-Hödl een tik van Tommy St. Jago, die met een gele kaart nog genadig wegkwam. Kort voor rust kwam de Braziliaanse buitenspeler na een doorgekopte bal van Ramiz Zerrouki wel tot een schotpoging, waarmee hij overtuigend de 0-1 binnenschoot.

In de tweede helft gingen de bezoekers vol goede moed op zoek naar een tweede treffer. Met dynamisch spel in groeiende ruimtes kreeg Feyenoord opnieuw enkele mogelijkheden, maar de Willem II-doelman was bij inzetten van Paixão (lage schuiver) en Santiago Giménez (kopbal) goed op zijn post. Aan de andere kant had Justin Bijlow vrijwel niets te doen. De Tilburgse tegenstander meldde zich soms wel op de helft van de Rotterdammers, maar kreeg door onnauwkeurige passing vrijwel niets voor elkaar. Naarmate de tijd wegtikte, nam echter ook het gevaar van Feyenoord af. Met een minieme marge bleef het zodoende billenknijpen voor de supporters van de Rotterdammers.

Bosch dompelt Feyenoord-supporters in rouw met geweldige pegel

Zij zullen hun handen voor hun ogen hebben geslagen toen Bosch na een afgeslagen voorzet de geweldige gelijkmaker binnenknalde. In de slotfase ging hun Trots van Zuid nog wel op zoek naar de overwinning, maar de kansen werden niet afgemaakt. Zodoende leidt Feyenoord opnieuw puntverlies en gaat het met een naar gevoel richting de confrontatie met Bayern München.

