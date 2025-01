Brian Priske komt met verklaring voor absentie Dávid Hancko

heeft de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Willem II (1-1) niet overgeslagen in verband met een blessure, zo legt Brian Priske uit op de persconferentie na de wedstrijd. De Slowaakse verdediger kampte met ziekte en was niet fris genoeg om een topprestatie te leveren.

Hancko stond zaterdagavond gewoon op het wedstrijdformulier bij Feyenoord om samen met Gernot Trauner het hart van de verdediging te vormen. Tijdens de warming-up ging de mandekker eerder naar binnen, waarna kort voor de aftrap duidelijk werd dat hij niet zou gaan spelen. De Slowaak werd vervangen door Thomas Beelen.

Voor de wedstrijd communiceerde Feyenoord niets over de oorzaak van het afhaken van Hancko, waardoor werd gespeculeerd over een blessure. Na het duel wordt Priske op de persconferentie gevraagd naar de fitheid van zijn verdediger. “Hij is niet geblesseerd, hij was alleen ziek”, is de oefenmeester duidelijk.

“Hij was gisteren (vrijdag, red.) al een beetje ziek, maar hij stond wel op het veld”, gaat Priske verder met zijn uitleg. “Deze morgen voelde hij zich veel beter. Toch was het tijdens de warming-up niet voldoende om een topwedstrijd te spelen.” Het is niet duidelijk of Hancko woensdag wel weer van de partij is, wanneer Feyenoord in de Champions League Bayern München ontvangt.

