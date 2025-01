AC Milan doet eerste bod op Giménez, maar Feyenoord is niet onder de indruk

Feyenoord heeft een eerste voorstel van AC Milan om per direct over te nemen afgewezen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond althans. Het eerste bod van de Italiaanse topclub bedroeg een bedrag van onder de dertig miljoen euro, zo klinkt het.

Feyenoord heeft een eerste voorstel van AC Milan om Santiago Giménez per direct over te nemen afgewezen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagavond althans. Het eerste bod van de Italiaanse topclub bedroeg een bedrag van onder de dertig miljoen euro, zo klinkt het.

De komst van Giménez in de zomer van 2022 is voor Feyenoord een schot in de roos gebleken. De Mexicaan heeft zich bewezen als makkelijk scorende spits en werd de afgelopen jaren dan ook al regelmatig in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam. Zo was hij afgelopen zomer nog dicht bij een overgang naar Nottingham Forest. De Premier League-club was bereid diep in de buidel te tasten, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet.

Giménez stond in de eerste helft van dit seizoen lang aan de kant met een blessure. Hij had na zijn rentree echter weinig tijd nodig om zichzelf weer in de kijker te spelen. Giménez was in de Champions League trefzeker tegen Manchester City en Sparta Praag en maakte in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo een hattrick. Het absolute hoogtepunt volgde afgelopen woensdag, toen de Mexicaan met twee doelpunten een groot aandeel had in de historische 3-0 overwinning op Bayern München.

Feyenoord en AC Milan vervolgen onderhandelingen

Daarmee verzekerde Feyenoord zich van een ticket voor de tussenronde van de Champions League. Het is momenteel echter de vraag of de Rotterdammers in het vervolg van het miljardenbal nog een beroep kunnen doen op Giménez. De Mexicaan wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar AC Milan en nu hebben de Italianen zich dus ook officieel gemeld in De Kuip. “Feyenoord verlangt tientallen miljoenen euro’s voor de Mexicaanse spits. De vraag is of AC Milan daaraan kan en wil voldoen”, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Een eerste bod van minder dan dertig miljoen euro is door Feyenoord afgewezen, maar beide clubs zijn nu ‘weer in gesprek’, zo klinkt het.

Feyenoord kan vragen wat het wil. Giménez heeft in Rotterdam-Zuid nog een contract tot de zomer van 2027. Hij speelde tot op heden 104 wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij goed was voor 64 doelpunten en veertien assists. Giménez werd met Feyenoord in 2023 landskampioen en won vorig seizoen de KNVB-beker.

