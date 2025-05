Van Persie heeft één woord nodig voor Steijn en komt met duidelijkheid over Milambo

Robin van Persie heeft vrijdagmiddag gereageerd op de geruchten over een mogelijk vertrek van . De jonge middenvelder is dit seizoen een van de revelaties bij Feyenoord, maar door de komst van is er een vraagteken komen te staan achter zijn plek in het elftal. Volgens Van Persie zal de aanwezigheid van Steijn echter geen consequenties hebben voor Milambo. De hoofdtrainer van Feyenoord ging op de persconferentie ook nog in op de komst van Steijn.

De transfer van Steijn naar Feyenoord hing al even in de lucht, maar is sinds donderdagmiddag ook definitief. De Rotterdammers maakten bekend dat de aanvallende middenvelder na dit seizoen de overstap maakt van FC Twente en binnenkort zijn handtekening zet onder een contract tot de zomer van 2029. De presentatie van Steijn volgt na het seizoen, maar op de persconferentie vrijdagmiddag ging het natuurlijk al even over de topscorer van de Eredivisie. “Doelpunten!”, reageerde Van Persie enthousiast toen aan hem werd gevraagd waarom hij Steijn er zo graag bij wilde hebben.

De Hagenaar was vorig seizoen met zeventien doelpunten in de Eredivisie al uitstekend op dreef, maar doet er dit seizoen nog een schepje bovenop. Hij staat momenteel op 23 treffers en is daarmee hard op weg om zich te kronen tot topscorer van dit Eredivisieseizoen. Maar het feit dat Steijn een neusje voor het doel heeft, is natuurlijk niet de enige reden waarom Feyenoord werk heeft gemaakt van zijn komst. “Onder andere doelpunten. Steijn is een type speler dat, denken wij, bij ons past. In zijn manier van spelen, ook als je kijkt naar de overige spelers die er kunnen spelen, dan brengt hij iets specifieks en een andere stijl dan de jongens die we al hebben”, zei Van Persie.

Milambo

Feyenoord telt een recordbedrag neer voor Steijn, die maximaal dertien miljoen euro gaat kosten. De aanvallende middenvelder van FC Twente wordt, zo mag je verwachten, voor de basis gehaald. In de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van afgelopen vrijdag was Milambo nog de ‘tien’ van Feyenoord. Hij speelde een goede wedstrijd, maar de voorbije dagen was het de vraag of hij na dit seizoen nog wel actief is in De Kuip. Zo zou hij zich kunnen verheugen op belangstelling vanuit Engeland. Van Persie lijkt echter niets te willen weten van een vertrek van Milambo. “Niet”, zo reageerde hij duidelijk op de vraag welke consequenties de komst van Steijn hebben voor Milambo. “Antoni kan op tien spelen, maar het zou me ook niet verbazen als hij op acht terechtkomt in de toekomst. Het heeft voor hem dus geen gevolgen.”

Toch zal Milambo wel aan de bak moeten om een plekje te bemachtigen in het elftal van Van Persie, die volgend seizoen - nu nog - ook de beschikking heeft over Jakub Moder, Quinten Timber, Calvin Stengs en Oussama Targhalline. En daar komt Steijn dus bij. Waar de aanwinst aan zal moeten werken om ook bij Feyenoord te kunnen slagen? “Zoals iedere nieuwe speler heeft het misschien even wat tijd nodig om zich aan te passen aan onze manier van spelen. Dat is iets anders dan bij Twente. In het verdedigen is het ietsje anders, in het aanvallen ook. Dat zal wat tijd nodig hebben, maar dat komt wel goed, denk ik”, sprak Van Persie zijn verwachting uit.

