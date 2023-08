Sneijder gaat twee dagen na zoen met Megan Desaever op de foto met andere dame

Wesley Sneijder had het vrijdagnacht gezellig met een nieuwe dame. De voormalig voetballer plaatste een Instagram Story van zichzelf met Romy Lukassen. De twee troffen elkaar op Kreta.

Het zou opvallend zijn als het gaat om een nieuwe liefde voor Sneijder. Hij werd eerder deze week immers nog zoenend gespot met de 23-jarige Megan Desaever, bekend van haar deelname aan Ex On The Beach.

Over Romy Lukassen is minder bekend, al heeft ze ruim negenduizend volgers op Instagram en zal dat aantal alleen maar toenemen na de post van Sneijder. Op haar meest recente foto wordt zelfs al gereageerd door veel supporters van Galatasaray, de oude club van Sneijder. Hij is nog mateloos populair bij de Turkse fans.

Sneijder heeft in het verleden aangegeven graag weer samen te komen met zijn ex Yolanthe Cabau. De twee hebben in ieder geval 'fantastisch contact', zei Sneijder in maart. Verder is de voormalig middenvelder in gesprek over een mogelijke rol als assistent-trainer in de technische staf van Maurice Steijn bij Ajax.