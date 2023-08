Sneijder zoent met 23-jarige Megan, die net een opvallende tattoo liet zetten

Wesley Sneijder is met Ajax in gesprek over een rol als assistent-trainer, maar dat is niet het enige waar hij zich mee bezighoudt. De voormalig topvoetballer (39) had het woensdagnacht tijdens het uitgaan in Chersonissos gezellig met de 23-jarige Megan Desaever, bekend van haar deelname aan Ex On The Beach.

Juicechannel publiceert beelden van het koppel, dat 'gezellig aan het tongworstelen' was. Het Instagram-kanaal komt met een opvallend detail: "Onlangs meldden we al dat Megan weer in de stoel lag bij een tattooshop. Dit was niet om haar tattoo bij te werken. Ze heeft namelijk samen met een jongen een tattoo gezet. Ze hebben beiden een halve ring gezet met de afspraak dat als ze elkaar over drie jaar nog zien en spreken, ze de ring af gaan maken. Nou, nu ze het gisteren gezellig heeft gehad met Wesley, gat dat vast niet meer door. 😂"