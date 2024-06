Koeman roept met vervanging De Jong óók vraagtekens op: ‘Wat ziet hij daar dan in?’

Ronald Koeman verbaasde vriend en vijand door twee weken geleden buiten zijn definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland te houden. Door het afvallen van mag de vleugelverdediger zich alsnog melden bij het Nederlands elftal. Hoewel de reacties op de beslissing van Koeman om Maatsen in eerste instantie niet te selecteren niet mild waren, roept zijn besluit vijf dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen óók vraagtekens op.

Het Nederlands elftal boekte vorige week donderdag een 4-0 overwinning op Canada en was maandag met dezelfde cijfers te sterk voor IJsland. Maar wie denkt dat het alleen maar hosanna was bij Oranje, kwam bedrogen uit. Teun Koopmeiners had zich aan de aftrap moeten melden, maar raakte tijdens de warming-up geblesseerd aan zijn lies. Achter zijn deelname aan het EK staat nu een groot vraagteken. De Jong is er sowieso niet bij. De middenvelder van FC Barcelona herstelt onvoldoende van zijn enkelblessure en moest maandag definitief een streep zetten door de eindronde in Duitsland.

Koeman liet na afloop van de ontmoeting met IJsland al weten dat hij een vervanger zou oproepen. De keuze is gevallen op Maatsen, melden verschillende binnenlandse media. De vleugelverdediger, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen veel indruk maakte bij Borussia Dortmund, mag zich dus alsnog melden bij Oranje. “Maatsen komt bij Oranje. Wat een achtbaan voor die jongen dit seizoen”, zo reageert Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. “Maatsen is inderdaad de vervanger van Frenkie de Jong. Fraaie beloning voor een indrukwekkend half jaar bij Borussia Dortmund”, schrijft Stan Wagtman van NU.nl, terwijl Marco Timmer van Voetbal International de uitverkiezing van Maatsen ‘verdiend’ noemt.

Maar het besluit van Koeman om bij afwezigheid van De Jong alsnog voor Maatsen te kiezen roept dus ook vraagtekens op. De Jong is een spelverdeler, Maatsen maakte bij Dortmund vooral rushes op de linkerflank. “Wat ziet hij daar dan in? Verdedigend alle posities dubbel bezet ofzo en dan een andere middenvelder bij halen mocht Koopmeiners wegvallen?”, krijgt Wijffels de vraag. De verslaggever denkt dat het feit dat Maatsen onlangs (1 juni) nog een Champions League-finale speelde, meespeelt in het besluit van Koeman. “Er is simpelweg niemand meer die nog in het ritme zit van een seizoen. Meeste spelers al weken met vakantie. Maatsen heeft pas net clubseizoen beëindigd. Schuift zo bekeken relatief makkelijk in”, schrijft hij.

Volgens Wijffels zien Koeman en zijn staf in Maatsen vooral een optie voor de flank. “Daley Blind kan altijd als extra middenvelder gelden, ook Nathan Aké zou prima op 6 kunnen trouwens. Maatsen bij Dortmund daar soms, maar zien ze binnen Oranje niet als plek waar hij rendeert.” Pieter Zwart vindt de keuze van Koeman voor Maatsen niet zo gek. “Stiekem speelt Maatsen bij Borussia Dortmund vaak op de positie van Frenkie de Jong”, zo schrijft de hoofdredacteur van Voetbal International, wijzend op een eerdere analyse. “Bij de Champions League-finalist beweegt Maatsen vaak richting de as van het veld. Al hangt dat samen met de tactiek van de tegenstander én de vleugelaanvaller voor hem. Zeker is dat hij voor een vleugelverdediger een hoog percentage van zijn balcontacten in het centrum noteert.”

Stiekem speelt Ian Maatsen bij Borussia Dortmund vaak op de positie van Frenkie de Jong https://t.co/2OwEozsElg pic.twitter.com/uQJnAV3Ps1 — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) June 11, 2024 Ian Maatsen komt bij #Oranje. Wat een achtbaan voor die jongen dit seizoen. 🙃 — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) June 11, 2024 Ian Maatsen's half season performance with Borussia Dortmund has earned him a call up to the Dutch National Team for the Euros.



He keeps impressing over and over again! pic.twitter.com/xTbmTDTvVQ — Horpe (@CFCHorpe) June 11, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.