Abrupt einde van 'luxe' vakantie voor Maatsen: 'Hij lag al een week op een jacht met zijn vriendin'

Voor is het nu al een onvergetelijke zomer. De vleugelverdediger mag zich door het afvallen van alsnog melden bij de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Dat kreeg hij via een belletje te horen terwijl hij met zijn vriendin genoot van een vakantie op het Griekse Mykonos.

Maatsen behoorde weliswaar tot de voorselectie van Oranje voor het EK in Duitsland, maar overleefde de laatste schifting niet. Een teleurstelling voor Maatsen, die op dat moment met Borussia Dortmund in voorbereiding was op de Champions League-finale tegen Real Madrid. De Nederlander verscheen op Wembley aan de aftrap, maar kon niet voorkomen dat de Madrilenen er met de cup met de grote oren vandoor gingen. Maatsen leidde met een grote fout de 0-2 van Vinícius Junior in, waardoor hij een sterke tweede seizoenshelft alsnog afsloot met een enorme kater.

Maatsen wist zich gelukkig gesteund door zijn vriendin Emely Tuinder, met wie hij zich zichtbaar volop genoot van een vakantie in Griekenland. Zowel Maatsen als Tuinder deelt op Instagram verschillende kiekjes van op een jacht in de Egeïsche Zee. “Maatsen lag al een week lang op een jacht in de Egeïsche Zee met zijn vriendin Tuinder, toen hij gisteren (maandag, red.) een belletje kreeg van de staf van Oranje of hij zich kon melden in Wolfsburg, waar het Nederlands elftal dinsdag neerstrijkt voor de eindronden van het EK”, zo schrijft De Telegraaf. “De in Vlaardingen geboren en opgegroeide Maatsen, die eigendom is van Chelsea en dit jaar was verhuurd aan Borussia Dortmund, pakte meteen na de Champions League het vliegtuig naar Griekenland om een luxe en welverdiende vakantie te houden op een van de Cycladen, de idyllische eilandgroep.”

Aan zijn vakantie is nu dus abrupt een einde gekomen. Frenkie de Jong moest maandag definitief een streep zetten door zijn deelname aan het EK en Ronald Koeman heeft Maatsen opgeroepen als vervanger van de middenvelder van FC Barcelona. Zo krijgt Maatsen alsnog de kans die hij op basis van zijn sterke prestaties bij Borussia Dortmund verdient. De linksback verruilde Chelsea in januari op huurbasis voor BVB en veroverde in Duitsland al snel een basisplaats. Hij had met een doelpunt tegen Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League een belangrijk aandeel in het bereiken van de finale. Maatsen meldt zich niet voor het eerst bij Oranje, maar wacht nog wel op zijn debuut in het Nederlands elftal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.