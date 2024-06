Opvallend: Kenneth Perez verwacht dat Oranje-bankzitter sensatie van het EK wordt

Kenneth Perez denkt en hoopt dat gaat uitblinken op het EK in Duitsland, zo geeft de analist van ESPN aan in een video-item van de betaalzender. De oud-voetballer verwacht dat Koopmeiners in eerste instantie genoegen moet nemen met een reserverol, maar daarna het EK naar zich toe zal trekken.

Perez verwacht dat bondscoach Ronald Koeman met Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong op het middenveld zal aantreden op het EK in Duitsland. Dat zou betekenen dat Koopmeiners, na een fantastisch seizoen bij Atalanta, genoegen moet nemen met een plek op de reservebank: "Ik denk niet dat hij (Koopmeiners, red.) begint, maar hij komt erin na de eerste wedstrijd of als iemand geblesseerd raakt", vervolgt de oud-middenvelder.

"En dan wordt het zijn EK", klinkt de voorspelling van Perez. Koopmeiners blonk tot dusver in de 22 interlands die hij voor het Nederlands elftal heeft gespeeld niet uit, maar heeft in het afgelopen seizoen bij Europa League-winnaar Atalanta laten zien in uitstekende vorm te verkeren. Met 12 doelpunten als middenvelder in de Serie A, verwacht Perez dat hij ook voor Oranje van grote waarde kan zijn op dit EK.

